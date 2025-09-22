محمدرضا دشتیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ارتقای سطح رفاه و بهداشت دانشآموزان و فرهنگیان، پروژه بازسازی مدرسه خجسته جلالی با اجرای مجموعهای از اقدامات عمرانی به طور کامل به پایان رسید.
وی افزود: در این طرح، بازسازی کامل سرویسهای بهداشتی دانشآموزان و معلمان، بازسازی آبدارخانه و تجهیز آن با کابینتهای نو، تعویض کامل لولهکشی فاضلاب، رنگآمیزی دیوارهای مدرسه شامل ساختمان، راهروها، کلاسها و صندلیها انجام شد.
مدیر عملیات عمومی خارگ ادامه داد: همچنین تعمیرات درب مدرسه، اجرای لولهکشی آب گرم و سرد سرویسهای بهداشتی، نوسازی شیرآلات، روشوییها، سینک ظرفشویی، پمپ آب، هواکش و فلاشتانک سرویسها صورت گرفت.
دشتیزاده تصریح کرد: علاوه بر این، لولهکشی مسیرهای روشنایی و نصب کلید و پریزهای سرویسهای بهداشتی و آبدارخانه اجرا و روشنایی این بخشها به طور کامل تأمین شد.
وی تاکید کرد: هدف از اجرای این اقدامات، ایجاد محیطی ایمن، بهداشتی و شاداب برای دانشآموزان است تا بتوانند در شرایطی مطلوب به تحصیل ادامه دهند.
