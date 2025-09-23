به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین پور عصر سهشنبه در جریان بازدید، ضمن بررسی روند اجرای پروژه، از نقش مؤثر مدیریت عملیات عمومی خارگ در توسعه و تجهیز فضای آموزشی و پرورشی تقدیر کرد.
وی افزود: این پروژه با هدف بازسازی ساختمان، کلاسها و فضاهای خدماتی دبستان رازی و فراهم کردن محیطی ایمن و استاندارد برای دانشآموزان در حال اجرا است.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: دبستان رازی، به عنوان یکی از مدارس قدیمی جزیره خارگ، طی سالهای گذشته نیازمند نوسازی بوده و با تکمیل پروژه، فضایی مجهز و استاندارد در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت.
نظر شما