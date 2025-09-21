  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۸

در خرم‌آباد؛

عامل تیراندازی در مراسم عروسی دستگیر شد

خرم‌آباد - رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان از دستگیری فردی که حین برگزاری مراسم عروسی در خرم‌آباد با سلاح کلت کمری اقدام به تیراندازی کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی در سخنانی، اظهار داشت: مأموران انتظامی استان در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و پایش مستمر اماکن عمومی، حین سرکشی و بازدید از تالارها، فردی را که در یک مراسم عروسی با یک قبضه سلاح کلت کمری اقدام به تیراندازی به‌صورت شادمانه می‌کرد، شناسایی کردند.

وی افزود: بلافاصله پس از شناسایی، تیمی از مأموران در یک اقدام عملیاتی ضربتی، فرد مذکور را به همراه سلاح به‌کاررفته دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان در ادامه به صاحبان و مدیران تالارها هشدار داد و بیان کرد: طبق قانون، صاحبان تالارها مسئولیت دارند تا اقدامات پیشگیرانه لازم را با اخذ تعهد از صاحبان و برگزارکنندگان مراسم به عمل‌آورند تا از بروز چنین اتفاقات ناگواری جلوگیری شود.

سرگرد کوهزادی، گفت: همچنین به افرادی که در مراسم‌های مختلف اقدام به تیراندازی می‌کنند، اکیداً توصیه می‌شود از این اقدامات خطرناک پرهیز کنند، چرا که این افراد شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد.

وی تأکید کرد: تیراندازی در مراسم‌های شادمانی، ضمن ایجاد رعب و وحشت، ممکن است شادی حاصل از مراسم را به غم و اندوه تبدیل کرده و خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری به بار آورد، وی از شهروندان درخواست نمود در صورت اطلاع از موارد مشابه، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

