عامل تیراندازی در مراسم عروسی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی در سخنانی، اظهار داشت: مأموران انتظامی استان در راستای اجرای طرحهای نظارتی و پایش مستمر اماکن عمومی، حین سرکشی و بازدید از تالارها، فردی را که در یک مراسم عروسی با یک قبضه سلاح کلت کمری اقدام به تیراندازی بهصورت شادمانه میکرد، شناسایی کردند.
وی افزود: بلافاصله پس از شناسایی، تیمی از مأموران در یک اقدام عملیاتی ضربتی، فرد مذکور را به همراه سلاح بهکاررفته دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان در ادامه به صاحبان و مدیران تالارها هشدار داد و بیان کرد: طبق قانون، صاحبان تالارها مسئولیت دارند تا اقدامات پیشگیرانه لازم را با اخذ تعهد از صاحبان و برگزارکنندگان مراسم به عملآورند تا از بروز چنین اتفاقات ناگواری جلوگیری شود.
سرگرد کوهزادی، گفت: همچنین به افرادی که در مراسمهای مختلف اقدام به تیراندازی میکنند، اکیداً توصیه میشود از این اقدامات خطرناک پرهیز کنند، چرا که این افراد شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد.
وی تأکید کرد: تیراندازی در مراسمهای شادمانی، ضمن ایجاد رعب و وحشت، ممکن است شادی حاصل از مراسم را به غم و اندوه تبدیل کرده و خسارات جانی و مالی جبرانناپذیری به بار آورد، وی از شهروندان درخواست نمود در صورت اطلاع از موارد مشابه، مراتب را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
نظر شما