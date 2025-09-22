به گزارش خبرنگار مهر، بابک کاوه ئیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خطرات ناشی از حمل بار بیش از ظرفیت مجاز، تأکید کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از خسارت بر راه‌ها به عنوان سرمایه ملی و همچنین مدیریت ایمنی راه‌ها و کاهش حوادث رانندگی، طرح تشدید برخورد با متخلفین اضافه تناژ به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: طرح مذکور در قالب گشت‌های مشترک به اتفاق پلیس راه استان و انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کالا در همه محورها به خصوص در مبادی بارگیری معادن انجام شده است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر تصریح کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده در ۶ ماهه ابتدای سال، ۷۷۲ تن بار بیش از ظرفیت مجاز توسط وسایل نقلیه مورد شناسایی و اعمال قانون قرار گرفته است.

کاوه ئیان خاطر نشان کرد: بیشترین تخلف اضافه تناژ در محورهای «خورموج-اهرم»، «دالکی-برازجان» و «دیر-دوراهک» است.

وی تصریح کرد: به منظور تشدید برخورد با متخلفین، ضمن نظارت و کنترل مبادی بارگیری توسط باسکول‌های ثابت و سیار، در محورهای مواصلاتی نیز با همکاری پلیس راه اقداماتی شامل توقیف وسیله نقلیه در پارکینگ یا لغو کارت هوشمند راننده و ناوگان در دست اجرا است.