ایوب کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم نظارت بر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای استان خبر داد و اظهار کرد: طی فروردین‌ماه سال جاری ۷ هزار و ۵۹۲ مورد معاینه فنی ناوگان سنگین در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: نظارت مستمر بر وضعیت فنی ناوگان حمل و نقل عمومی با هدف ارتقای ایمنی تردد و صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای به‌صورت جدی در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قرار دارد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمانشاه تصریح کرد: در همین راستا، طی فروردین‌ماه ۳۵ مورد گشت دروازه‌ای ناوگان حمل و نقل عمومی در محورهای مواصلاتی استان انجام شده تا بارنامه‌ها و میزان بار ناوگان مورد کنترل قرار گیرد.

کریمی با اشاره به برخورد با تخلفات اضافه تناژ گفت: در این مدت ۵۵۰ مورد تخلف مرتبط با حمل بار بیش از ظرفیت مجاز در سطح استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: برخورد با ناوگان دارای اضافه تناژ با هدف جلوگیری از آسیب به راه‌ها، کاهش استهلاک محورهای مواصلاتی و افزایش ایمنی عبور و مرور با جدیت دنبال می‌شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: کنترل ظرفیت مجاز حمل بار و نظارت بر عملکرد ناوگان جاده‌ای به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا کیفیت خدمات حمل و نقل و ایمنی سفرها در استان ارتقا یابد.