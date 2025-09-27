بازگشت سرمایه در صنعت بازی بسیار بالاست

مصطفی کیوانیان تولیدکننده بازیهای رایانهای در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید اندک بازیهای مقاومت، گفت: یکی از مسائل مهم حال حاضر، عدم ارتباط مناسب با بازار بینالمللی است که موجب شده بازیسازی در داخل با چالشهای جدی مواجه شود. تعداد بازیسازان بهطور قابل توجهی کاهش یافته و کسانی که همچنان در این مسیر هستند ترجیح میدهند به سمت پروژههایی با هزینه کمتر، زمان تولید کوتاهتر و بازگشت سرمایه سریعتر حرکت کنند. این باعث شده که بسیاری از بازیهایی که در حوزه مقاومت و سبکهای مشابه جای میگیرند، مانند بازیهای شوتر و اکشن طولانیمدت، کمتر از گذشته مورد توجه سرمایهگذاران قرار بگیرند.
وی افزود: هزینه بالای تولید بازیهای مقاومت و چرخه زمانی طولانی باعث شده سرمایهگذاری در این بخشها، چه در حوزه دولتی و چه در حوزه خصوصی، بهشدت کاهش یابد. حتی جشنوارهها و رویدادهای مرتبط نیز نتوانستهاند به جذب سرمایه برای تولید بازیهای با کیفیت بالا کمک چندانی کنند. سبک مقاومت، ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به ژانری موفق دارد، اما بالا بودن هزینهها باعث شده توجه به آن کمتر شود.
این تولیدکننده گفت: پیشنهاد من این است که سرمایهگذاران حوزههای فرهنگی بیشتر به بخش بازی توجه کنند. در حالی که در زمینههایی مثل انیمیشن و فیلم سرمایهگذاریهای قابل توجهی صورت میگیرد، سهم صنعت بازی بهطور قابل ملاحظهای پایینتر است. جالب اینجاست که سرمایهگذاری در حوزه فیلم گاهی حتی به سوددهی نمیرسد، اما در زمینه بازیهای رایانهای، بهویژه با کیفیت مناسب، پتانسیل سوددهی بالاست.
وی ادامه داد: در ژانر مقاومت میتوان بازیهای آنلاین و آفلاین جذاب و موفق تولید کرد. سبکهایی مانند اکشن شوتر طرفداران بسیاری در سطح جهان دارند و با ترکیب این سبک با موضوع مقاومت میتوان محصولاتی ساخت که هم محبوب باشند و هم پیام فرهنگی را منتقل کنند.
کیوانیان گفت: یکی از راهکارها برای جذب سرمایه این است که سرمایهگذار بخشی از هزینهها را تأمین کند تا تولید حمایت شود، بدون اینکه مالکیت کامل محصول را به دست آورد. خرید کامل محصول یا سرمایهگذاری ۱۰۰ درصد ممکن است منجر به تغییرات ناخواسته در محتوا شود و انگیزه تولیدکننده را کاهش دهد. مدلهای مختلفی از قراردادهای مشارکتی میتواند انگیزه بیشتری به تولیدکننده بدهد؛ مثلاً اینکه درصدی از سود فروش برای سرمایهگذار باشد و تولیدکننده برای رسیدن به هدف نهایی تلاش کند.
این تولیدکننده گفت: نمونهای از این مدل سرمایهگذاری، قراردادی است که ما برای ساخت یک بازی شوتر با همکاری ناجی هنر بستیم. این بازی، روایتی از عملیاتهای شهدای نیروی انتظامی را ارائه میدهد و اکنون مراحل پایانی ساخت را طی میکند. پیشبینی میشود فعالیتهای بازاریابی این بازی طی سه هفته آینده آغاز شود و امیدوارم شاهد موفقیت آن باشیم.
