به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری ظهر دوشنبه در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان شاهد علی‌اصغر (ع) ناحیه دو برگزار شد اظهار کرد: نشاط و امید در مسیر تعلیم و تربیت نسل آینده مورد تاکید است.

میر غضنفری گفت: آغاز سال تحصیلی نقطه عطفی در زندگی هر دانش‌آموز است و امیدوارم امسال سالی سرشار از نشاط، امید و ارتقای کیفیت آموزشی باشد.

وی افزود: دانش‌آموزان امروز آینده‌سازان کشور هستند و نقش معلمان در پرورش این نسل بسیار ارزشمند و کلیدی است.

فرماندار رشت با اشاره به هفته دفاع مقدس اظهار داشت: یاد و خاطره نوجوانانی که در دوران دفاع مقدس برای حفظ کشور ایثار کردند باید همیشه زنده بماند و به عنوان الگویی برای نسل جوان ما باشد.

میر غضنفری درباره نقش خانواده‌ها در تربیت دانش‌آموزان گفت: حمایت و همراهی والدین در رشد فرزندانشان اهمیت بسیاری دارد. کودکان باید فرصت تجربه کردن داشته باشند تا با اعتماد به نفس وارد زندگی آینده شوند.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیران، معلمان و خانواده‌ها اظهار امیدواری کرد: سال تحصیلی جدید برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان همراه با موفقیت، شادی و خاطرات ارزشمند باشد.

مراسم با نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها توسط فرماندار رشت به صورت نمادین، آغاز رسمی سال تحصیلی جدید را جشن گرفت.