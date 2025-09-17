هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازآفرینی روحیه همبستگی ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس ضمن قدردانی از تمامی دستاندرکاران برگزاری شایسته کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، اظهار کرد: تشکر و قدردانی ویژه دارم از همه کسانی که در این کنگره نقش داشتند؛ برگزاری موفق این رویداد بزرگ، نشاندهنده همت، تعهد و انسجام دستاندرکاران است.
وی سپس به اهمیت برنامههای هفته دفاع مقدس پرداخت و افزود: هرکس به اندازه اعتقاد خود پای این مسیر مینشیند، اما اعتقاد من این است که همه دستگاهها، بخشداران، شهرداران، دهیاران و اصناف باید در برگزاری برنامههای این ایام مشارکت کنند.
فرماندار رشت با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی برای تقویت جایگاه نظام و نمایش ایستادگی ملت ایران است، تأکید کرد: در شرایطی که هجمههای بسیاری از سوی قدرتهای جهانی علیه کشور صورت میگیرد، مهمترین وظیفه ما پاسداری از ارزشها، اعتبار و جایگاه نظام اسلامی در نگاه مردم و جهانیان است؛ به عبارتی باید قداست و هیمنه نظام را حفظ کنیم و با تبیین داشتهها و ظرفیتهای ارزشمند، وفاق و غرور ملی را در جامعه تقویت نمائیم.
وی همچنین بر ضرورت تبعیت از معنویات مقام معظم رهبری در این ایام تأکید کرد و گفت: همه صاحبان تریبون باید با بیان قوتها و ظرفیتهای نظام اسلامی، در مسیر امیدآفرینی گام بردارند.
میرغضنفری با اشاره به فاصله نسلی و ضرورت انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان، ادامه داد: باید از ابزارهای مختلف فرهنگی استفاده کنیم تا فرزندان ما با واقعیتهای دفاع مقدس آشنا شوند و بدانند بزرگترین معجزه آن دوران ایستادگی یک ملت در برابر تمام دنیا بود.
وی افزود: دعوت و تجلیل از کهنهسربازان، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تولید محتوای مؤثر، از موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. خانوادههای شهدا چراغ راه جامعه ما هستند و نباید احساس کنند که فراموش شدهاند.
وی همچنین بر لزوم حضور پررنگ دستگاههای اجرایی در هفته دفاع مقدس تأکید کرد و خاطرنشان کرد: ادارات باید با فضاسازی و نصب نمادها نقش خود را ایفا کنند.
فرماندار رشت در پایان با قدردانی از همکاری همه دستگاهها گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازآفرینی روحیه همبستگی ملی و تقویت غرور و وفاق ملی است و امیدوارم با همراهی همه نهادها و مردم، برنامههایی فاخر و تأثیرگذار برگزار شود.
