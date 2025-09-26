فرماندار رشت: ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت رسالت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میر غضنفری پیش از ظهر جمعه در همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه مورد تاکید است.

میرغضنفری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام است و حضور خانواده‌ها در چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مهمی در انتقال ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس به نسل‌های آینده ایفا کند.

وی افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی مانند پیاده‌روی خانوادگی علاوه بر ترویج سبک زندگی سالم و نشاط اجتماعی، زمینه همدلی و همبستگی بیشتر در میان اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌کند.

فرماندار رشت با تاکید بر اهمیت انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده گفت: ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت رسالت همگانی است.

گفتنی است؛ شرکت کنندگان در این همایش مسیر تعیین شده را در فضایی صمیمی و خانوادگی پیمودند و لحظات به یادماندنی را رقم زدند و در پایان مراسم نیز به قید قرعه به تعدادی از حاضرین جوایزی اهدا شد.