به گزارش خبرنگار مهر، محسن حق‌نیا پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: استان خوزستان هم‌اکنون با برخورداری از ۶۳ مجتمع خدماتی–رفاهی، رتبه دوم کشور را دارد و با بهره‌برداری از این چهار مجتمع جدید، ظرفیت خدمات‌رسانی به مسافران و رانندگان تقویت خواهد شد.

وی افزود: جانمایی و صدور مجوز ساخت مجتمع‌های خدماتی– رفاهی بر عهده ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است. در همین راستا، به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران، این اداره کل با انتشار فراخوان نسبت به معرفی سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات ۵۰ میلیارد ریالی از بانک اقدام کرده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان همچنین گفت: دو سرمایه‌گذار دیگر نیز برای اخذ تسهیلات ۲۶ میلیارد ریالی در حوزه مرمت و بازسازی مجتمع‌های بین‌راهی معرفی شده‌اند.

حق‌نیا درباره نظارت بر عملکرد این مراکز بیان کرد: بر اساس مصوبات ستاد مرکزی خدمات سفر، نظارت با همکاری کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط شامل اداره‌کل راهداری، اداره‌کل میراث فرهنگی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، معاونت بهداشت و اماکن انجام می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم رعایت مسائل بهداشتی در مجتمع‌های بین‌راهی، نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی می‌توانند شکایات خود را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۴۱ یا ۳۰۰۰۷۰۷۰ ارسال کنند.