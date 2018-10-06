مجتمع خدماتی رفاهی نقش بسزای در اشتغال پایدار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود نیکخواه در بازدید از مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی خراسان شمالی، اظهار کرد: مجتمع های خدماتی رفاهی با ایجاد تمرکز خدمات مورد نیاز در یک مکان، نقش اساسی در ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده ای و همچنین کاهش سوانح وتصادفات جاده ای و افزایش ایمنی تردد در شبکه راه های کشور را عهده دار است.

نیکخواه افزود: مجتمع های خدماتی رفاهی با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و با اخذ موافقت اصولی از سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور احداث، نگهداری وبهره برداری می شوند.

مسئول مجتمع های خدماتی رفاهی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان شمالی در ادامه گفت: هم اکنون هشت باب مجتمع خدماتی رفاهی در محورهای استان در دست ساخت و اجرا است.

هادی رباطی اظهار کرد: این مجتمع ها در محورهای اصلی و فرعی اجرا می شوند و بطور میانگین ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: اکنون در محورهای اصلی استان در هر ۷۲ کیلومتر، یک باب مجتمع خدماتی رفاهی ایجاد شده و تلاش داریم تا با ورود و استقبال سرمایه گذار بخش خصوصی هر ۴۵ کیلومتر، یک باب مجتمع رفاهی در محورهای خراسان شمالی اجرا شود.

مسئول مجتمع های خدماتی رفاهی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان شمالی بیان کرد: در حال حاضر ۹ باب مجتمع خدمات رفاهی در این استان در حال بهره برداری است.