به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم شریفی پیش از ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران بر نقش رسانهها در تبیین واقعیتها و زنده نگه داشتن ارزشهای دفاع مقدس تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت تبیین به معنای واقعی جهاد گفت: رسانهها باید در مسیر ارائه واقعیات و جلوگیری از وارونه جلوه دادن حقایق عمل کنند و توانمندیهای نظام اسلامی در حوزه علمی، فناوری و تجهیزات نظامی را بهدرستی منعکس کنند.
وی افزود: با توجه به حضور ایثارگران، جانبازان و پیشکسوتان دفاع مقدس که هنوز در میان ما هستند، وظیفه رسانهها و مجموعههای فرهنگی این است که افسانههایی که به واقعیت تبدیل شدهاند فراموش نشوند و این دستاوردها برای نسلهای آینده ثبت و روایت شود.
سرهنگ شریفی همچنین به برنامههای سپاه در هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در بیش از ۶۰۰ پایگاه مقاومت، برنامههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متنوع برگزار میشود که شامل نشستهای بصیرتی و روشنگری، تجلیل از شهدا و جانبازان، اهدای لوازمالتحریر به دانشآموزان بیبضاعت، اردوهای جهادی، رزمایش جهادگران فاطمی و افتتاح خانه محروم است.
وی درباره اقدامات میدانی قرارگاهها توضیح داد: فعالیت ۲۳۰ قرارگاه محلهای باعث شده بسیاری از مساجد نیمهفعال یا تعطیل احیا شوند و مشکلات محلی مانند روشنایی معابر، آسفالت کوچهها و آبرسانی با کمک این قرارگاهها حل شود.
وی گفت: در ایام هفته دفاع مقدس، پنج واحد خانه محروم به ارزش تقریبی ۴ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان با همکاری کمیته امداد و گروههای جهادی ساخته و به نیازمندان تحویل داده خواهد شد. همچنین بستههای لوازمالتحریر و تهیه و توزیع جهیزیه در دستور کار قرارگاهها و محلات قرار گرفته است.
