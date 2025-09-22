  1. استانها
  2. اردبیل
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

اختصاص ۲۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات به محصولات دانش‌بنیان استان اردبیل

اردبیل- استاندار اردبیل از اختصاص ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات مصوب سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به این محصولات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه ظهر دوشنبه در نشست ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان اظهار کرد: توجه به موضوعات دانش‌بنیان برای صرفه‌جویی در منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های خدادادی ضروری است و تصمیم‌گیری‌ها باید بر پایه دانش‌بنیان انجام گیرد

وی با تأکید بر اینکه راه‌اندازی مرکز نوآوری هوش مصنوعی به‌عنوان پیوست در تمامی حوزه‌ها مدنظر باشد، افزود: دستگاه‌های اجرایی لازم است خرید محصولات دانش‌بنیان تجاری‌شده در داخل استان را در اولویت قرار دهند تا سهم ارزش افزوده در خود استان هزینه شود.

استاندار اردبیل بیان کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان، ۱۴۰ میلیارد تومان برای پروژه ساختمان پارک علم و فناوری اختصاص یافته و علاوه بر این، از محل تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ نیز ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به حوزه‌های دانش‌بنیان تخصیص داده شده است.

