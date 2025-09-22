به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه ظهر دوشنبه در نشست ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان اظهار کرد: توجه به موضوعات دانش‌بنیان برای صرفه‌جویی در منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های خدادادی ضروری است و تصمیم‌گیری‌ها باید بر پایه دانش‌بنیان انجام گیرد

وی با تأکید بر اینکه راه‌اندازی مرکز نوآوری هوش مصنوعی به‌عنوان پیوست در تمامی حوزه‌ها مدنظر باشد، افزود: دستگاه‌های اجرایی لازم است خرید محصولات دانش‌بنیان تجاری‌شده در داخل استان را در اولویت قرار دهند تا سهم ارزش افزوده در خود استان هزینه شود.

استاندار اردبیل بیان کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان، ۱۴۰ میلیارد تومان برای پروژه ساختمان پارک علم و فناوری اختصاص یافته و علاوه بر این، از محل تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ نیز ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به حوزه‌های دانش‌بنیان تخصیص داده شده است.