امامی: ۸۴۰۰میلیارد تسهیلات برای توسعه واحدهای صنعتی اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر سه شنبه در جریان بازدید از تعدادی واحد صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی شماره ۲ در قالب برنامه «سهشنبههای اقتصادی» اظهار کرد: تخصیص این میزان تسهیلات میتواند نویدبخش رونق اقتصادی و افزایش بهرهوری در بخش تولید باشد.
وی در بازدید از کارخانه تولید ماشینآلات سنگین، افزود: تولیدات این کارخانه شامل لودر و بیل مکانیکی است که با سرمایهگذاری ۷۵۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی احداث شده و با تأمین تسهیلات لازم، این مجموعه قابلیت ایجاد اشتغال برای بیش از ۳۰۰ نفر را خواهد داشت.
استاندار اردبیل در جریان بازدید از کارخانه تولید بستنی خشک نیز بیان کرد: این واحد تولیدی با ابتکار جمعی از جوانان توانمند و با سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیارد تومان راهاندازی شده و محصولات آن علاوه بر بازار داخلی، به کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه و حاشیه خلیج فارس صادر میشود.
امامی یگانه در ادامه از مجموعه تولید قطعات سنگی بازدید کرد و گفت: این واحد صنعتی با هدف تأمین سنگهای نمای ساختمانهای استان و شمالغرب کشور فعالیت میکند و فاز دوم آن نیز در دست اجراست.
وی همچنین با حضور در واحد تولید قطعات فلزی و پروفیل، بر تسریع در اجرای طرح توسعه این مجموعه و حمایت از کارآفرینان تأکید کرد.
استاندار اردبیل مجموع سرمایهگذاری انجامشده در این ۴ واحد صنعتی را بیش از ۱,۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با بهرهبرداری از این طرحها، برای ۴۲۰ نفر اشتغال مستقیم فراهم شده است.
