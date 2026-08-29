رمز گشایی از ۲۶۰ فقره پرونده کلاهبرداری در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول چندین فقره پرونده کلاهبرداری از شهروندان، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۳ نفر متهم به کلاهبرداری ( ۲نفر آقا و ۱ نفر خانم ) را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۳ متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به ۲۶۰ فقره کلاهبرداری با روش اعتماد سازی و ترغیب شهروندان جهت سرمایه گذاری در خرید و فروش گوشی موبایل و بهره مندی از سود قابل توجه ، اعتراف نمودند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: متهمان مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال از شکات کلاهبرداری کرده بودند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.