قائم پناه: هویت ایرانی-اسلامی در قم به زیباترین شکل متجلی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه شامگاه دوشنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان قم با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: مردم و نیروهای مسلح در این دو مقطع تاریخی با انسجام مثالزدنی، دفاع جانانهای از کشور داشتند.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و دینی قم، تصریح کرد: قم تنها یک نام جغرافیایی نیست، بلکه یک مفهوم تمدنی و مرکز ثقل اندیشه اسلامی است و این شهر در طول قرنها قلب تپنده معرفت شیعی بوده و به دلیل موقعیت استثنایی خود به چهارراه طلایی کشور تبدیل شده است.
قائمپناه ادامه داد: اهمیت قم صرفاً یک مزیت لجستیکی نیست، بلکه فرصتی راهبردی برای تبدیل شدن به کانون تعاملات ملی و بینالمللی محسوب میشود و شکوه قم در روح علمی و معنوی آن نهفته است؛ در حوزههای علمیه، نفس گرم مراجع و علما و همت بلند طلاب و فضلای آن.
معاون اجرایی رئیسجمهور، قم را نماد «اسلام راستین» معرفی کرد و گفت: اسلامی که این شهر نمایندگی میکند، بر پایه استدلال، مدارا، مهربانی و نوعدوستی است و اسلامی که مأمن آزاداندیشان و پایگاهی مستحکم در برابر افراطگرایی و تحجر به شمار میآید.
وی با بیان اینکه هویت ما بر دو بال ایرانیت و اسلامیت استوار است افزود: قم بارزترین تجلیگاه این همافزایی فرهنگی است؛ شهری که هم میزبان حرم کریمه اهلبیت (س) و مراجع عظام است و هم ریشه در تاریخ کهن ایرانزمین دارد.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنانش به پیشینه اجتماعی و خدماتی قم اشاره کرد و گفت: در دهههای گذشته بیمارستان دولتی در قم وجود نداشت و تنها بیمارستانهای مشارکتی و خیریهای ساختهشده به همت مراجع و خیران پاسخگوی نیاز مردم بود و این موضوع نشاندهنده سرمایه اجتماعی و مشارکت غنی مردم قم است.
وی تاکید کرد: کلید شکوفایی قم در دستان کارآفرینان، دانشگاهیان، حوزویان، جوانان و بهویژه زنان فرهیخته این استان است. با اعتماد متقابل، امیدآفرینی و تکیه بر خرد جمعی میتوان قفلهای توسعه را یکی پس از دیگری گشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور، قم را واجد ظرفیت ارائه الگوی توسعه متوازن و درونزا دانست و گفت: شهرداری قم میتواند مظهر یک شهر اسلامی باشد؛ شهری سبز، منظم و با ترافیک سامانیافته که الگویی برای سایر شهرهای کشور شود.
قائمپناه در پایان خاطرنشان کرد: آینده قم به درخشندگی تاریخ پرافتخار آن خواهد بود، آیندهای که با دستهای توانای مردم و با همدلی، وحدت و همافزایی ساخته خواهد شد.
