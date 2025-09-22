به گزارش خبرنگار مهر، امروز در مراسمی آئین امضای تفاهم نامهای میان هلال احمر و ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر و دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
دریادار حبیبالله سیاری، معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به سابقه همکاریهای ارتش و جمعیت هلالاحمر در حوادث مختلف کشور گفت: افتخار دارم نخستین همکاریهای مشترک ما در زلزله منجیل شکل گرفت و پس از آن در زلزله بم، شاهد تلاشها و کوششهای ارزشمند هلالاحمر بودم. در ادامه نیز در زلزله کرمانشاه و سیل خوزستان، همکاری تنگاتنگ ارتش و هلالاحمر را از نزدیک مشاهده کردم.
وی افزود: لازم میدانم از زحمات هلالاحمر در این مأموریتها قدردانی کنم. البته همکاریها محدود به این موارد نبوده و در دیگر نقاط کشور نیز خدمات ارزشمندی ارائه شده است.
معاون هماهنگکننده ارتش تأکید کرد: ابعاد همکاری ارتش و هلالاحمر تنها به عملیات امداد و نجات محدود نمیشود، بلکه مباحث علمی، آموزش، بهداشت و درمان نیز از محورهای مهم این همکاریهاست که همچنان ادامه خواهد داشت.
همکاری امروز ما، ادامه همان حماسه همدلی دوران دفاع مقدس است
همچنین پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران در هفته دفاع مقدس گفت: حضور پر برکت همه عزیزان را ارج مینهیم و هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم.
وی افزود: چندین کار مشترک میان ارتش و هلالاحمر انجام شده است. نخستین هدف ما در این همکاریها، خدمت بیمنت و نجات جان انسانها بوده است؛ چه در عرصه ملی و چه در صحنههای بینالمللی، مانند مأموریتهای امدادی در ترکیه، افغانستان، پاکستان و لیبی.
کولیوند با اشاره به زلزله مهیب ترکیه اظهار داشت: در آن حادثه، ارتش و هلالاحمر خدمات گستردهای به مردم ترکیه ارائه دادند. علاوه بر ارسال اقلام امدادی و تغذیهای، یک بیمارستان صحرایی نیز در منطقه برپا شد که با همکاری عزیزان ارتش، سپاه و هلالاحمر فعالیت میکرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر تأکید کرد: این همافزایی و همکاری ارزشمند میان نیروهای مسلح و جمعیت هلالاحمر، همواره در جهت خدمترسانی به مردم در شرایط سخت و بحرانی بوده و ادامه خواهد داشت.
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به نقشآفرینی نیروهای امدادی و نظامی در بحرانها گفت: ما پلی میان جنگها، حوادث و خانوادهها هستیم. هلالاحمر همواره بهعنوان روزنه امید برای مردم عمل کرده است و در کنار ارتش، بازوان قدرتمند دفاع از جان بشر بودهایم.
وی افزود: در بحران کرونا، ارتش با تمام توان در کنار سپاه، فراجا و سایر دستگاهها ایستاد و این همدلی و همراهی زیر سایه ولایت، همان چیزی است که کشور ما را از دیگر کشورها متمایز میکند.
کولیوند تأکید کرد: همکاری امروز ما، ادامه همان حماسه همدلی دوران دفاع مقدس است و این وحدت و یکپارچگی، پشتوانهای برای خدمترسانی به مردم در هر شرایطی خواهد بود.
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی در همکاریهای مشترک گفت: در حوزه آموزش و توانمندسازی، در کنار هم میتوانیم موفقیتهای بزرگی به دست آوریم. از همه مهمتر، نیروهای داوطلبی هستند که ظرفیت ارزشمندی به شمار میروند و میتوانیم آنها را در اختیار یکدیگر قرار دهیم تا به بهترین شکل به مردم خدمت کنیم.
وی افزود: این همافزایی به ما امکان میدهد در قالب خدمات اجتماعی و جهادی، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، از دانش و توان نیروها بهرهمند شویم. چنین همکاریهایی میتواند در حوزههای مختلف از جمله ساختوساز، درمان و آموزش، نقشی اساسی در رفع نیازهای مردم ایفا کند.
