به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به تکلیف قانونی این سازمان نسبت به پلمب دفاتر تجاری اظهار کرد: طی ۱۴ ماه گذشته که سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری سازمان امور مالیاتی، این اقدام را آغاز کرده دستاوردهای خوبی حاصل شده است.
ویافزود: پس از وصول ۴۷۱ هزار و ۵۲۳ فقره درخواست پلمب دفاتر تجاری، مجموعاً از چاپ ۹۴۳ هزار و ۴۶ دفتر اعم از کل و روزنامه جلوگیری به عمل آمد و ۱۳۱ میلیون و ۴۵۶ هزار و ۹۰۰ برگ، صرفهجویی شد و از نظر ریالی نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان صرفهجویی کاغذ صورت گرفت.
بابایی گفت: کاهش زمان پلمب از حدود یک ماه به ۵ دقیقه، رصد دقیق مباحث مالی شرکتها توسط سازمان امور مالیاتی و مراجع قضائی، جلوگیری از جعل دفاتر توسط سو استفاده کنندگان و همچنین کاهش ورودی پروندههای قضائی، از جمله آثار پلمب الکترونیکی دفاتر است؛ همچنین با الکترونیکی شدن پلمب، هزینههای آن نیز به یک دهم کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین عنوان کرد: پس از تفاهم با مرکز وکلا در زمینه ساماندهی مؤسسات حقوقی، تا به امروز ۱۸ هزار و ۸۴۷ مؤسسه حقوقی ساماندهی شدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه تا سیام شهریور ماه امسال مجموعاً ۲ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۴۷۸ شرکت و مؤسسه غیرتجاری به ثبت رسیدهاند، گفت: در نتیجه اقدامات نظارتی صورت گرفته، قریب به ۸۷۰ هزار شرکت صوری و کاغذی غیرفعال شدند که ۱۷ هزار مورد از آنها مربوط به ۵ ماه ابتدایی سال جاری است.
