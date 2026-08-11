فاضل اتراچالی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم ملی کبدی ایران در آستانه بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن اظهار کرد: شرایط آمادهسازی تیم ملی با وجود شرایط خاص و جنگی کشور در ماههای اخیر به خوبی دنبال شده است و تمرینات تیم در تهران و مازندران برگزار شد.
وی افزود: در چند ماه اخیر تنها یک اردوی نسبتاً خوب در تهران داشتیم و سایر اردوها در مازندران برگزار شد که شرایط خوبی داشت. فکر میکنم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تیم در حال حاضر آماده است و ترکیب تیم ملی نیز تقریباً مشخص شده است و ۱۲ بازیکن اصلی خود را میشناسیم.
اتراچالی ادامه داد: خوشبختانه از مرحله انتخابی عبور کردهایم و حالا تمرکز اصلی روی آمادهسازی تیم برای حضور در مسابقات است. بچهها با آرامش بیشتری بازی میکنند و امیدوارم بتوانیم در بازیهای آسیایی نیز عملکرد خوبی داشته باشیم و دوباره به عنوان قهرمانی دست پیدا کنیم.
کاپیتان تیم ملی کبدی ایران درباره برنامه برگزاری اردوی برونمرزی و دیدارهای تدارکاتی نیز گفت: قرار بود یک اردوی برونمرزی یا چند بازی تدارکاتی داشته باشیم. در جلسهای که در وزارت ورزش برگزار شد برنامه این بود که به هند برویم و با این تیم بازی کنیم اما ظاهراً به دلیل مسائل مربوط به ویزا و شرایط جنگی این برنامه با مشکلاتی مواجه شد.
وی در ادامه افزود: من از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم و نمیدانم در نهایت بازی دوستانه با پاکستان برگزار خواهد شد یا خیر اما به نظرم بازی با پاکستان چندان کمکی به تیم ما نمیکند. سطح پاکستان از ایران پایینتر است و انجام بازی دوستانه با این تیم بیشتر به سود آنها خواهد بود چون میتوانند شناخت بیشتری از تیم ما پیدا کنند.
اتراچالی تصریح کرد: اگر قرار باشد بازی تدارکاتی داشته باشیم به نظرم دیدار با یک تیم باشگاهی از هند گزینه بسیار بهتری است و میتواند کمک بیشتری به تیم ملی ایران کند.
وی درباره انتخابش به عنوان یکی از پرچمداران کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا نیز گفت: صددرصد این موضوع مسئولیت جدیدی روی دوش من گذاشته است. از طرفی انتخاب شدن به عنوان پرچمدار افتخار بسیار بزرگی است چرا که در میان تعداد زیادی ورزشکار و قهرمان المپیک این مسئولیت به من سپرده شده است و اینکه نماینده این همه ورزشکار باشم کار بسیار بزرگی است.
اتراچالی در ادامه افزود: از طرف دیگر وقتی صحبت از تیم ملی و شرایط کشور بعد از جنگ میشود این موضوع مسئولیت ما را بیشتر میکند. اینکه با وجود تمام این شرایط در یک میدان بزرگ ورزشی حاضر شویم و برای ایران مدال بگیریم مسئولیت بزرگی است و در عین حال انگیزه من و بچهها را بیشتر کرده است.
کاپیتان تیم ملی کبدی ایران خاطرنشان کرد: واقعاً از این انتخاب خوشحالم و امیدوارم پرچمداری من بتواند به دیده شدن بیشتر رشته کبدی کمک کند. این اتفاق میتواند باعث شود نام کبدی بیشتر شنیده شود و در نهایت به پیشرفت این رشته در کشور کمک کند.
وی درباره میزان پاداشهای در نظر گرفته شده برای مدالآوران بازیهای آسیایی ناگویا نیز گفت: من که این دوره را با دورههای گذشته مقایسه میکنم تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. ورزشکاران با رشتههای مختلف صحبت میکنند و میبینیم که نسبت به پاداشهای این دوره رضایت بیشتری دارند و این مسئله انگیزه زیادی به ورزشکاران میدهد.
اتراچالی در ادامه افزود: در دورههای قبلی زمانی که مثلاً دوم شده بودیم حدود ۲۴۰ میلیون تومان پاداش گرفتیم در حالی که ورزشکاران چهار سال از زندگی خود را برای این هدف میگذارند. ما در این مدت از بسیاری از فعالیتهای دیگر خودمان میگذریم و در ماههای طولانی در اردو هستیم.
وی گفت: در سال گذشته حدود ۹ ماه در اردو بودیم و اگر فقط ماهی ۵۰ میلیون تومان هزینه زندگی را در نظر بگیریم مجموع هزینهها به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان میرسد؛ یعنی حتی هزینههایی که خودمان در این مدت متحمل میشویم نیز به طور کامل جبران نمیشود.
کاپیتان تیم ملی کبدی ایران در پایان گفت: با این حال شرایط پاداشها در این دوره بسیار بهتر شده است. بهخصوص اینکه اعلام کردند پاداش ورزشهای تیمی نیز به اندازه رشتههای انفرادی خواهد بود. این تصمیم بسیار خوبی است و میتواند انگیزه ورزشکاران رشتههای تیمی را برای کسب موفقیت در بازیهای آسیایی بیشتر کند.
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