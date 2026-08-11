به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی صبح سه شنبه در جلسه بررسی مانده مصرف‌نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی کردستان، اظهار کرد: مدیریت صحیح اعتبارات و جلوگیری از کاهش فرصت هزینه‌کرد منابع، از الزامات پیشبرد برنامه‌های عمرانی استان است.

وی افزود: بخشی از اعتبارات تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی تاکنون جذب و هزینه نشده است که تعیین تکلیف به‌موقع این منابع، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌هاست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به اهمیت زمان‌بندی فعالیت‌های عمرانی، بیان کرد: تأخیر در اجرای برنامه‌ها و کاهش فرصت برای هزینه‌کرد اعتبارات می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را با مشکل مواجه کرده و بر سرعت توسعه استان اثر منفی بگذارد.

محمدی ادامه داد: حضور مدیران ارشد و مسئولان مالی دستگاه‌های اجرایی در این نشست، بیانگر عزم جدی مجموعه مدیریت استان برای ساماندهی منابع و استفاده هدفمند از اعتبارات در حوزه عمران است.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار گیرد

وی با بیان اینکه مانده اعتبارات می‌تواند فرصت مناسبی برای تقویت روند توسعه استان ایجاد کند، گفت: در شرایط فعلی باید از ظرفیت منابع موجود برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پاسخگویی به نیازهای ضروری استان استفاده شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان افزود: عملکرد دستگاه‌ها در جذب بهینه منابع، رعایت ضوابط مالی و دقت در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.

محمدی بر ضرورت همکاری مدیران دستگاه‌ها و مسئولان مالی برای تعیین تکلیف اعتبارات باقی‌مانده تأکید کرد و گفت: انضباط مالی و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند مانده اعتبارات را از یک ظرفیت بلااستفاده به عاملی برای شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان تبدیل کند.