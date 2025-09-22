پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری فقط با یک ضامن و یک سفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علیرضا قیطاسی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت بانک‌ها به اخذ بیش از یک ضامن برای وام ازدواج و فرزندآوری؛ تاکید کرد: بانک‌ها باید نهایت همکاری را با متقاضیان این تسهیلات به عمل آورند. همچنین این تسهیلات باید با حداکثر یک ضامن و یک سفته پرداخت شود.



وی با اشاره به بخشنامه‌های بانک مرکزی و همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، گفت: بانک‌ها مکلفند این تسهیلات را از محل منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز جاری، مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، طبق سهمیه‌ای که برای آنها مشخص می‌شود، پرداخت کنند.



وی در ادامه تصریح کرد: در حالت عادی، سقف تسهیلات ازدواج ۳۰۰ میلیون تومان است و اگر زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال سن داشته باشند، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به آنها تعلق می‌گیرد.



دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌ها درباره وثایق مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، خاطرنشان کرد: در ابتدا، متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، اعتبارسنجی می‌شوند و اگر رتبه اعتبارسنجی آنها مناسب بود دیگر نیازی به ضامن ندارند. چنانچه اعتبارسنجی متقاضیان، ضعیف بود در وهله اول می‌توان یارانه، سهام عدالت و یا سایر دارایی‌های مالی آنها و یا بستگان درجه اول را به عنوان ضمانت قرار دهند.



وی افزود: اگر متقاضیان این وثایق را هم نداشتند می‌توان یک فقره سفته و یک نفر را هم به عنوان ضامن قرار دهند. لازم به ذکر است بانک‌ها برای این تسهیلات مجاز نیستند بیشتر از یک ضامن درخواست کنند.



قیطاسی با تاکید بر اینکه متقاضیان برای دریافت این تسهیلات ابتدا باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند، گفت: بر اساس قانون، نباید از تاریخ ازدواج متقاضیان، بیشتر از چهار سال گذشته باشد؛ مشروط بر اینکه در گذشته هم از این تسهیلات استفاده نکرده باشند.



دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌ها، بیان داشت: اگر کسی ازدواج دوم یا بیشتر داشته باشد فقط یک مرتبه می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند. دارا بودن سند ازدواج برای افرادی که در داخل کشور ازدواج می‌کنند، لازم است. افرادی هم که در خارج از کشور ازدواج می‌کنند باید مدارکشان توسط کنسولگری ایران مهر و امضا شود. ادیان رسمی و اقلیت‌های مذهبی ساکن در ایران نیز با اقرارنامه‌هایی که مورد تأیید است می‌توانند ثبت نام کنند.



وی در ادامه یادآور شد: بر اساس دستورالعمل‌ها، افرادی که سن آنها هنگام ازدواج کمتر از ۱۸ سال است برای دریافت تسهیلات با محدودیت‌هایی رو به رو خواهند شد.



قیطاسی با بیان اینکه در سه سال گذشته، هر ساله بانک‌ها بر اساس سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای آنها مشخص کرده است، بیش از ۱۰۰ درصد تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده‌اند، گفت: در شش ماه نخست سال جاری بیش از ۴۰ درصد سهمیه تسهیلات ازدواج توسط بانک‌ها پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که بانک‌ها تا پایان سال جاری، بیش از ۱۰۰ درصد سهمیه تسهیلات ازدواج را پرداخت کنند. با این وجود همچنان صف انتظار متقاضیان به دلیل تعداد بالای مزدوجین وجود دارد. دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز حداکثر ۱۰ ساله است.



دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی درباره پرداخت تسهیلات فرزندآوری، اظهار داشت: این تسهیلات نیز با توجه به ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند سه تبصره ۱۵ قانون بودجه امسال به بانک‌های عامل ابلاغ شده است. بانک‌های عامل موظفند از محل منابع قرض الحسنه پس انداز جاری این تسهیلات را پرداخت کنند. بر این اساس، پدر فرزندانی که از تاریخ تولد آنها بیشتر از دو سال شمسی نگذشته باشد جزو متقاضیان حائز شرایط این تسهیلات خواهند بود.



وی افزود: از جمله دیگر شرایط دریافت این تسهیلات، ثبت نام در سامانه بانک مرکزی، دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن سن کمتر از دو سال برای فرزند متولد شده و تولد در داخل ایران است.



قیطاسی با اشاره به مبلغ این تسهیلات، بیان داشت: برای تولد فرزند اول ۴۴ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۸ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۳۲ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۶۵ میلیون تومان و فرزند پنجم نیز ۲۲۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. دوره بازپرداخت این تسهیلات برای فرزند اول، ۳ ساله، فرزند دوم ۴ ساله، فرزند سوم ۵ ساله، فرزند چهارم ۶ ساله و فرزند پنجم ۷ ساله است.



دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌ها در مورد مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، گفت: برای ثبت نام این تسهیلات اصل شناسنامه و اصل کارت ملی پدر به همراه شناسنامه فرزند اخذ خواهد شد. همچنین به ازای هر فرزند متولد شده فقط یک مرتبه می‌توان از تسهیلات فرزندآوری استفاده کرد.



وی خاطرنشان کرد: نرخ کارمزد در تسهیلات ازدواج و فرزندآوری چون به صورت قرض‌الحسنه است به صورت ۴ درصد تعیین شده است. نکتۀ مهم دیگر اینکه کدپستی ۱۰ رقمی و کد رهگیری ثبت نام در سامانه بانک مرکزی نیز جزو مواردی است که متقاضیان باید به همراه داشته باشند.



قیطاسی در خصوص اخذ ضامن در تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، تاکید کرد: اگر رتبه اعتبارسنجی فرد کافی و مناسب باشد مشکلی پیش نمی‌آید. ولی چنانچه رتبه اعتبارسنجی فرد مناسب نبود بر اساس ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضی یا بستگان درجه اول متقاضی و یا دارایی‌های مالی آنها و نهایتاً در صورت نبود هیچیک از این موارد با دریافت یک فقره سفته و یک ضامن نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام خواهد شد.