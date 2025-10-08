حمیدزاده: بنیه دفاعی با هوش مصنوعی تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حمیدزاده قائممقام جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در جلسه کارگروه شعب و امور استانها، با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، آیات کریمه قرآن کریم، احادیث و روایات اهل بیت(ع)، ضرورت قدرتیابی همهجانبه ملت ایران را تشریح کرد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف گفت: ایشان بارها تأکید کردهاند که رمز پایداری، ادامه و موفقیت ما در همه عرصهها، قوی شدن و قوی ماندن است. علاج دشمنی استکبار قوی شدن است (۱۸ دی ۱۳۹۸)، اگر ملتی قوی نباشد به او زور خواهند گفت (یکم فروردین ۱۳۹۳)، و قوی شدن توطئهها را ناکارآمد میکند (۲۶ فروردین ۱۴۰۱). همچنین در اوایل مهر ۱۴۰۴ فرمودند راه پیشرفت کشور قوی شدن در همه زمینههاست؛ نظامی، علمی، دولتی، ساختاری و اداری… افراد هوشمند و دلسوز باید راههای تقویت کشور را پیدا و دنبال کنند.
حمیدزاده افزود: آنچه امنیت یک کشور را حفظ میکند، قدرت ملی آن کشور است؛ قدرت در علم، اقتصاد، دفاع، تسلیحات. ملت ایران و مسئولان باید با اتحاد، حضور، صبر، استقامت، کار سخت و دوری از تنبلی برای قویتر شدن تلاش کنند. اگر این محقق شود، دشمنان حتی جرأت تهدید هم نخواهند داشت.
وی به نقل از رهبر انقلاب در ۲۷ دی ۱۳۹۸ خاطرنشان کرد: حیات یک ملت وابسته به قوی بودن است و باید مؤلفهها و عناصر قدرت را بهموقع و در جای لازم بهرهبرداری کرد. او همچنین در تبیین هشدارهای مقطعی رهبر انقلاب گفت: دشمن تلاش دارد ملت ما را از نقاط قوت و عناصر اقتدار ملی منصرف کند تا بتواند بر کشور و سرنوشت ما مسلط شود.
قائممقام جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی سپس به آیه ۶۰ سوره انفال اشاره کرد و گفت: این آیه دستور آمادهباش همهجانبه مسلمانان در برابر دشمنان و تهیه هر نوع سلاح، امکانات، وسایل و شیوههای تبلیغی حتی شعار و سرود را میدهد. رعایت این دستورات سبب هراس کفار از نیروهای رزمی مسلمانان میشود. او با بیان نمونههایی از تاریخ صدر اسلام، از اقدامات پیامبر اکرم(ص) در تهیه سلاح جدید، مسابقات تیراندازی و تأکید بر آمادگی رزمی مسلمانان یاد کرد و افزود: اسلام دین قدرت و مجاهده است و ویل دورانت، فیلسوف و تاریخنگار آمریکایی، نیز اذعان کرده که هیچ دینی به اندازه اسلام امت خود را به سوی قدرت نخوانده است.
حمیدزاده با نقل حدیثی از پیامبر اکرم(ص) در تهذیبالاحکام شیخ طوسی گفت: کسی که جهاد نکرده یا حتی اندیشه جهاد را در دل نپرورده باشد، به نوعی از نفاق خواهد مرد. استاد شهید مطهری(ره) نیز میفرمایند اسلام از جهاد و آرزوی جهاد جدا نیست و صداقت انسان در اسلام با این معیار شناخته میشود.
وی سپس تأکید کرد: مسلمانان باید آمادگی رزمی کامل از نظر تجهیزات و نفرات داشته باشند، آماده مقابله با خیانت و حمله دشمن باشند و هرچه میتوانند از نیرو و اسب سواری فراهم کنند؛ چرا که دو مؤلفه اصلی میدان نبرد آتش و حرکت است. او تجربه جنگ ۱۲ روزه را نمونهای آشکار از این حقیقت دانست و افزود: هدف آمادگی نظامی، حفظ مکتب و وطن مسلمانان است، نه غارت و استعمار.
حمیدزاده با مروری بر سابقه مسئولیت خود در معاونت پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: در دورههای مختلف دولتها، همواره بر افزایش بودجه دفاعی، ردیف ۵۰۳۴۱ تقویت بنیه دفاعی، تأکید داشتهایم و فرمان صریح رهبر انقلاب این بود که توان بودجه دفاعی باید بالا برود.
وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) درباره ارتش ۲۰ میلیونی و ضرورت بسیج عمومی اضافه کرد: بنیه دفاعی مسلمانان باید در حوزههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی، اعتقادی، امنیتی، اطلاعاتی، فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و هوش مصنوعی چنان قوی باشد که دشمن از هر جهت مرعوب شود. او بر اهمیت کمکهای مالی به قدرت امت تأکید کرد و اثر آن را در بهبود وضع اقتصادی و عزت مسلمانان دانست.
در نشست دبیران جمعیت سراسر کشور، حمیدزاده با ذکر نمونهها از توان موشکی کشور گفت: قدرت موشکی ایران در سطح اول منطقه غرب آسیا و جزو چند قدرت موشکی و پهپادی جهان است. موشکهای بالستیک دوربرد شهاب ۴، شهاب ۵، شهاب ۶، سجیل، ماهوارهبر سفیر و پروژه کوثر ۲؛ میانبرد شهاب ۳، فتح ۳، عاشورا، قدر ۱۱۰؛ کوتاهبرد شهاب ۱، شهاب ۲، فاتح ۱۱۰؛ و بالستیک ضدکشتی خلیج فارس، همگی قابلیت هدفگیری مناطق اشغالی فلسطین و مراکز حساس رژیم صهیونیستی را دارند.
وی جزئیات برد و سرعت شماری از موشکها از جمله سجیل، خرمشهر ۴، خیبر، عماد، شهاب ۳، قدر، کاوه، فتاح ۲، خیبرشکن و حاجقاسم را تشریح کرد و خاطرنشان ساخت: به فرمان رهبر انقلاب و تلاشهای شهدایی چون شهید تهرانیمقدم و شهید حاجیزاده و روحیه اقتدار و شهادت طلبی ملت ایران بیمه هستیم؛ و با این ستون های اقتدار ایران هیچ قدرتی، حتی آمریکا یا رژیم صهیونیستی، نمیتواند ملت ایران را از اهداف و آرمان هایش منحرف کند.
حمیدزاده در جمع بندی خطاب به دبیران جمعیت گفت: باید بنیه دفاعی در همه میدانها از برتری علمی تا هوش مصنوعی تقویت شود و این مسیر، مسیر عمل به آیات قرآن، احادیث پیامبر(ص) و روایات اهل بیت(ع) است. امید داریم و آنچه بیان شد، رضایت قلبی امام زمان(عج) را به همراه داشته باشد و رهبر معظم انقلاب در سایه لطف الهی تا طلوع خورشید ولایت و ظهور امام عصر(عج) با اقتدار کامل در پناه حضرت حق موسوم از بلایا و فتنه های دشمن باشند.
