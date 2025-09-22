  1. استانها
  2. اصفهان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

۳ تن ماهی غیرمجاز در بوئین میاندشت کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان بوئین میاندشت از کشف ۳ تن ماهی فاقد مجوز حمل و نقل به ارزش ۷ میلیارد ریال دربازرسی مأموران ایست و بازرسی شهید سالاری از یک کامیون خبرداد.

سرهنگ حمزه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید سالاری شهرستان بوئین میاندشت حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از این خودرو پرداخته و در نهایت ۳ تُن ماهی که به صورت غیرمجاز و فاقد مجوز حمل بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین میاندشت ارزش محموله کشف شده را ۷ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

