کمترین بازدهی برای بیشترین تغییر ؛ هاشمیان خودش را هم می پیچاند!

به گزارش خبرنگار مهر، لیست بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در ۴ هفته ابتدایی لیگ برتر فصل جاری فوتبال کشور نشان دهنده تصمیم‌های عجیب وحید هاشمیان برای استفاده از بازیکنان در پست‌های غیرتخصصی است. سرمربی پرسپولیس که ۶ امتیاز از ۴ بازی کسب کرده است قصد داشت با این تدبیر، نه تنها ترافیک هافبک‌ها را با استفاده از آنها در سایر پست‌ها پشت سر بگذارد بلکه کمتر کسی فکر خرید جدید بازیکن بیفتد.

پافشاری بر تغییرات عجیب در ترکیب

انتقادات اصلی به شیوه تصمیم‌گیری وحید هاشمیان بازمی‌گردد. او در بازی نخست تیمش با فجر سپاسی نشان داد می‌تواند فرشاد احمدزاده را مدافع کند تا او دیگر به عنوان وینگر بازی نکند. دیدگاهی که انتقادهای زیادی را نسبت به عملکرد این بازیکن هم به همراه داشت چون بازدهی خوبی توسط احمدزاده رقم نخورد.

خدابنده‌لو خارج از پست تخصصی

هاشمیان سپس سراغ جابجایی محمد خدابنده‌لو گرفت. او از این بازیکن به عنوان وینگر راست بازی کرد تا آزادی عمل هافبک بازی‌ساز را بگیرد. بازیکنی که سال‌ها در مرکز زمین نمایش‌های مطلوبی داشت حالا در موقعیتی به میدان می‌رود که کارایی‌اش به‌وضوح کاهش یافته و بخش عمده توانایی‌هایش بلااستفاده مانده است.

دفاع چپ عجیب پرسپولیس؛ احمدزاده به‌جای محمدی

هواداران همچنین از نحوه چینش خط دفاعی تیم گله‌مندند. هاشمیان در تمام دیدارهای ابتدایی فصل، فرشاد احمدزاده را در پست مدافع چپ قرار داده است؛ تصمیمی که برای بسیاری قابل‌درک نیست. این در حالی است که میلاد محمدی، مدافع ملی‌پوش باتجربه و حاضر در دو جام جهانی، روی نیمکت نشسته و کمتر فرصت بازی به دست آورده است.

تغییر نقش میلاد محمدی؛ هیچ کجا به درد نخورد!

در بازی اخیر برابر چادرملو، محمدی در نیمه دوم وارد میدان شد اما نه در پست اصلی خود بلکه در نقش یک وینگر هجومی. او در دقایق پایانی موقعیتی طلایی را از دست داد که می‌توانست نتیجه بازی را عوض کند. این تغییرات غیرمنتظره بار دیگر پرسش‌هایی جدی در مورد منطق تاکتیکی هاشمیان ایجاد کرده است.

ارسال‌های بی‌ثمر و حسرت یک مهاجم تمام‌کننده

پرسپولیس در بسیاری از دقایق نیمه دوم بازی‌هایش با ارسال‌های متوالی روی دروازه حریفان حمله کرده، اما فقدان مهاجم تمام‌کننده باعث شده این استراتژی نتیجه خاصی نداشته باشد. گرچه علی علیپور همه کاره این روزهای خط حمله است اما تنهاست و کسی به عنوان مکمل در کنارش نیست.

روزهای سخت در انتظار سرمربی جوان

اصرار هاشمیان بر ادامه این رویکرد، فضای باشگاه را پرتنش کرده است. بخشی از هواداران امید خود به آینده تیم با او را از دست داده‌اند. اگرچه هنوز در ابتدای فصل هستیم، اما ادامه این روند می‌تواند چالش‌های جدی برای سرمربی جوان پرسپولیس ایجاد کند و روزهای دشوارتری را پیش‌روی او قرار دهد.