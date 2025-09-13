کمیته داوران: اخراج رامین رضاییان صحیح بود؛ VAR کمک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدارهای روز نخست هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور روز جمعه با برگزاری ۴ مسابقه پیگیری شد و طبق روال جدید فدراسیون، کمیته داوران بلافاصله پس از پایان بازی‌ها قضاوت‌ها را بررسی کرد.

اسماعیل صفیری، سرپرست کمیته داوران گفت: خوشبختانه با تمام تلاش‌ها و اقدامات بسیار مثبت، بازی‌های لیگ برتر با پوشش کامل VAR همراه شده است که این موضوع به فوتبال کشور و همچنین عدالت در امر نتیجه، قطعا کمک می‌کند و می‌تواند راه‌گشای مسائل مختلف باشد.

‌صفیری در خصوص دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و آلومینیوم اراک تأکید کرد: در دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و آلومینیوم اراک خوشبختانه هیچ مشکل خاصی دیده نشد. تصمیمات داوری مطلوب بود و شاهد دخالت VAR نبودیم و هیچ تصمیم تأثیرگذاری مشاهده نکردیم.

او همچنین درباره مسابقه خیبر خرم‌آباد و فجر سپاسی شیراز گفت: در بازی خیبر خرم آباد و فجر سپاسی شیراز نیز تصمیمات تیم داوری مطلوب بود و تصمیمات داور، هیچ تأثیری در تساوی دو تیم یا روند مسابقه نداشت.

سرپرست کمیته داوران درباره بازی حساس استقلال تهران و استقلال خوزستان توضیح داد: در خصوص بازی استقلال تهران و استقلال خوزستان نیز نکته‌هایی وجود داشت که با مداخله VAR گل دوم استقلال خوزستان به درستی مردود اعلام شد. دلیل آن نیز محرز بودن خطا در منطقه APP (فاز مالکیت حمله) بود. تصمیم داور درباره اخراج بازیکن استقلال هم به درستی اتخاذ شد چون رفتار بازیکن شدت داشت. درباره صحنه مشکوک به پنالتی برای استقلال نیز به هیچ وجه خطایی روی بازیکن استقلال تهران نشده است و پای مدافع روی زمین بوده و سپس مهاجم با او برخورد کرد که به هیچ وجه خطا نیست.

صفیری در ادامه به دیدار سپاهان اصفهان و گل‌گهر سیرجان اشاره کرد و گفت: در بازی سپاهان اصفهان و گل‌گهر سیرجان نیز گلی که تیم سیرجانی به ثمر رسید صحیح بود. بازیکن گل گهر نیز با دریافت دو کارت زرد صحیح، باید اخراج می‌شد که همین امر نیز تحقق پیدا کرد. اعلام پنالتی به سود سپاهان نیز به درستی سوت زده شد. رد گل دوم گل گهر به دلیل خطا در فاز مالکیت حمله به درستی صورت گرفت و اخراج بازیکن سپاهان هم با دریافت کارت زرد دوم صحیح بود و در مجموع تصمیمات داور هیچ تأثیری در نتیجه بازی نداشت.