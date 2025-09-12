ترکیب احتمالی استقلال مقابل استقلال خوزستان؛ رونمایی از نفرات جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال در هفته سوم لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۱ شهریور و از ساعت ۲۰ در ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف هم می‌روند.

ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال به مانند دو دیدار گذشته از آنتونیو آدان درون دروازه استقلال استفاده خواهد کرد. در قلب خط دفاعی استقلال و با توجه به غیبت عارف غلامی و رستم آشورماتوف به دلیل مصدومیت، آرمین سهرابیان در کنار سامان فلاح به احتمال زیاد زوج قلب دفاع را تشکیل خواهند داد.

عارف آقاسی که تیم ملی فوتبال ایران را در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ همراهی می‌کرد به احتمال زیاد کار خود را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد. در سمت راست خط دفاعی استقلال، رامین رضاییان و در سمت چپ حسین گودرزی برای آبی‌ها به میدان خواهند رفت.

روزبه چشمی و دیدیه اندونگ هم بازیکنان احتمالی استقلال در خط هافبک خواهند بود. موسی جنپو برای اولین بار کار خود را در ترکیب اصلی آغاز می‌کند و محمدحسین اسلامی هم دیگر وینگر آبی‌ها در این بازی خواهد بود. محمدرضا آزادی و سعید سحرخیزان هم بازیکنان استقلال در خط حمله خواهند بود و بازیکنانی مانند منیر الحدادی، یاسر آسانی، داکنز نازون و … به احتمال زیاد در نیمه دوم وارد زمین می‌شوند.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل استقلال خوزستان به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، آرمین سهرابیان، رامین رضاییان، حسین گودرزی، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، محمدحسین اسلامی، موسی جنپو، محمدرضا آزادی و سعید سحرخیزان.