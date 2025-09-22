داوران هشتمین سوگواره ملی عکس «قاب شیدایی» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عمران کامیاب ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اسامی داوران این رویداد فرهنگی را اعلام کرد و گفت: داوران این دوره از سوگواره سلیمان محمودی، جمشید فروند فردا، ناصر محمدی هستند.

وی افزود: سلیمان محمودی عکاس و مدرس برجسته از سقز با مدرک کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران که وی همچنین مؤسس رشته عکاسی در دانشگاه پیام نور تبریز و برگزیده چندین جشنواره ملی و بین‌المللی است.

وی بیان کردجمشید فرجوند فردا نیز عکاس بین‌المللی از بیجار است که افتخاراتی چون برترین عکاس جشنواره جهانی اسلام، هنرمند ستایش‌شده سازمان ملل متحد و آکادمی هنر لندن را در کارنامه دارد.

کامیاب اضافه کرد: ناصر محمدی نیز عکاس مطرح و مؤلف چندین کتاب عکس از سنندج که بیش از ۳۰ سال در حوزه عکاسی فعالیت کرده است و عضو هیئت داوران جشنواره‌ها و رویدادهای متعدد کشوری است.

برگزاری سوگواره ملی عکس «قاب شیدایی» با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی

کامیاب در ادامه افزود: هشتمین سوگواره ملی عکس «قاب شیدایی» با همکاری ستاد نماز جمعه، فرمانداری، شورای اسلامی و شهرداری بیجار برگزار می‌شود.

وی گفت: این رویداد فرهنگی با هدف ثبت و ضبط آئین‌های عاشورایی و ترویج فرهنگ محرم، نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ این فرهنگ غنی در جامعه برگزار خواهد شد.

دبیر هشتمین سوگواره ملی عکس «قاب شیدایی» در پایان بیان کرد: پس از داوری آثار، در مراسم اختتامیه برگزیدگان این سوگواره معرفی خواهند شد و نمایشگاه منتخب آثار در دو شهر بیجار و سنندج برپا خواهد شد تا عموم مردم از این آثار ارزشمند بهره‌مند شوند.

این سوگواره در حالی برگزار می‌شود که بسیاری از عکاسان از سراسر کشور در این رویداد مشارکت کرده‌اند و رقابت برای ثبت بهترین لحظات عاشورایی بسیار داغ است.