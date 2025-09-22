مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش محسوس دما و مهگرفتگی در غالب مناطق استان، اظهار کرد: فعالیت سامانه ناپایدار جوی باعث بارشهای گستردهای در استان شد.
وی افزود: شهر گرمی و انگوت نیز به ترتیب ۳۳ و ۳۵ میلیمتر بارندگی دریافت کردند و طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه زهرا در شهرستان گرمی با ثبت ۴۲ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در استان به خود اختصاص داد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: مناطق مرکزی استان نیز شاهد بارشهای نسبتاً قابل توجهی بودند؛ به طوری که ایستگاه استانداری واقع در مرکز شهر اردبیل ۲۵ میلیمتر، شهرستان مشکینشهر ۲۶ میلیمتر، نمین ۱۱ میلیمتر، سرعین ۱۷ میلیمتر، پارسآباد ۱۷ میلیمتر و بیلهسوار ۲۵ میلیمتر بارش ثبت کردند.
وی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی تا صبح فردا افزود: بارشها در ارتفاعات استان به شکل برف ادامه خواهد داشت. وی یادآور شد: در پی کاهش محسوس دما، دامنههای سبلان از جمله موئیل، آلوارس و شابیل طی شبانهروز گذشته سفیدپوش شد.
