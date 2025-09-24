کوهی: کاهش ۲۰ درصدی بارش استان در سال آبی ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کوهی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پایان سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ که از مهر ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ مد نظر می‌باشد، متوسط ارتفاع کل ریزش‌های جوی استان معادل ۲۵۹ میلی متر بوده است، که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت و سال آبی گذشته کاهش حدود ۲۰ و ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه طی ۵ سال آبی گذشته فقط در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بارش‌های استان بیشتر از شرایط عادی یا نرمال بوده است، در بقیه سال‌ها به طور متوسط حدود ۲۰ درصد کاهش بارش در سطح استان وجود داشته است، که نشان دهنده تشدید شرایط خشکسالی در حال حاضر و سال‌های آینده می‌باشد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: در سال آبی سپری شده به غیر از شهرستان سرعین که حدود ۶ درصد افزایش بارش داشته است، در سایر شهرستان‌ها شاهد کاهش ۱۰ تا ۴۰ درصدی میزان بارش‌ها بوده‌ایم، که میزان کاهش بارش در شهرستان‌های کوثر و نمین به ترتیب ۴۰ و ۳۵ درصد، خلخال بیله سوار و پارس آباد حدود ۱۰ درصد و در سایر شهرستان‌ها ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.

کوهی ادامه داد: بررسی بارش‌های فصلی یک سال گذشته نیز نشان می‌دهد که در فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۳ بارش استان کاهش ۳۳ درصدی و در فصل بهار و تابستان نیز به ترتیب کاهش ۶ و ۱۰ درصدی داشته است.

وی افزود: از لحاظ دمایی نیز طی یک سال گذشته میانگین دمای استان حدود ۱۱.۴ درجه سلسیوس بوده است که نسبت به بلندمدت افزایش ۰.۹ درجه‌ای داشته است. بیشترین افزایش دما در بین شهرستان‌های استان نیز مربوط به شهرستان سرعین و خلخال به ترتیب با ۱.۷ و ۱.۱ درجه سلسیوس می‌باشد.

کوهی همچنین گفت؛ بیشترین افزایش دما طی یک سال گذشته در فصل بهار با ۱.۵ درجه سلسیوس و کمترین در فصل پاییز و تابستان با ۰.۶ درجه سلسیوس بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: بررسی نقشه‌های پیش بینی فصلی نیز حاکی از بارش‌های نرمال و یا کمتر از نرمال در پاییز سال جاری می‌باشد، که البته انتظار می‌رود در فصل زمستان بارش‌ها به شرایط نرمال نزدیک تر شود. البته با توجه به کسری بارش طی سال‌های گذشته و در پی آن تداوم خشکسالی، بهبود شرایط فوق نیازمند حاکمیت شرایط ترسالی مداوم طی چندین سال می‌باشد، که با توجه به چشم انداز تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، در حال حاضر چنین شرایطی قابل پیش بینی نمی‌باشد، بنابراین مدیریت منابعی آبی موجود در حال حاضر تنها پیشنهاد جهت گذر از شرایط فعلی و وخیم‌تر شدن بحران آبی در سال‌های آینده می‌باشد.