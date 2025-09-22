  1. استانها
  2. اردبیل
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

همزمان با شروع مدارس نظارت بر بازار مشگین تشدید می شود

مشگین شهر_ معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار مشگین شهر گفت: در آستانه ماه مهر نظارت بر بازار تشدید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توحیدنیا ظهر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار که در محل فرمانداری مشگین برگزار شد، اظهار کرد: نظارت بر بازار در آستانه ماه مهر و همزمان با شروع مدارس تشدید و در صورت گرانفروشی با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی در کمیته تنظیم بازار با بیان این مطلب گفت: اعضای گشت‌های تلفیقی نظارت خود را از حیث نظارت بر قیمت‌ها و روند توزیع اقلام اساسی و مایحتاج دانش آموزان تشدید کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشگین شهر با اشاره به آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار توزیع و عرضه اقلام ضروری در آستانه بازگشایی مدارس بیان کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای عرضه برخی از کالاها و خدمات، این نظارت در راستای پیشگیری از گرانفروشی در بازار تشدید می‌شود.

توحیدنیا در بخش دیگری از مطالب بیان کرد: شهروندان در صورت کم فروشی و گرانفروشی حتماً واحدهای صنفی متخلف را به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی گزارش کنند.

