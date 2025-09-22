همزمان با شروع مدارس نظارت بر بازار مشگین تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توحیدنیا ظهر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار که در محل فرمانداری مشگین برگزار شد، اظهار کرد: نظارت بر بازار در آستانه ماه مهر و همزمان با شروع مدارس تشدید و در صورت گرانفروشی با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی در کمیته تنظیم بازار با بیان این مطلب گفت: اعضای گشت‌های تلفیقی نظارت خود را از حیث نظارت بر قیمت‌ها و روند توزیع اقلام اساسی و مایحتاج دانش آموزان تشدید کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشگین شهر با اشاره به آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار توزیع و عرضه اقلام ضروری در آستانه بازگشایی مدارس بیان کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای عرضه برخی از کالاها و خدمات، این نظارت در راستای پیشگیری از گرانفروشی در بازار تشدید می‌شود.

توحیدنیا در بخش دیگری از مطالب بیان کرد: شهروندان در صورت کم فروشی و گرانفروشی حتماً واحدهای صنفی متخلف را به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی گزارش کنند.