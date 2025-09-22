به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش مشترک شهر و شهرستان‌های استان تهران که با حضور محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مهر و سال تحصیلی جدید امسال با ویژگی‌های شاخصی آغاز می‌شود که همه بیانگر رشد شاخص‌های فضاهای آموزشی است.



بهارلو با بیان اینکه برای اولین بار در امسال رشد مدارس دو شیفتی متوقف شده است، افزود: مفتخر هستیم که اعلام کنیم امسال به سمت تک شیفتی شدن مدارس حرکت کرده ایم‌.



مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران عنوان کرد: از دستاوردهای دیگر مدیریت استان در حوزه سرانه فضای آموزشی کاهش کلاس‌های درس با تراکم بالای ۳۵ نفر است.



وی در ادامه از افزایش سرانه فضای آموزشی استان ته ران از ۵.۲۸ مترمربع به ۵.۴۳ خبر داد و بیان کرد: این آمار یعنی استان تهران به سرانه کشوری نزدیک شده است.



بهارلو همچنین به اضافه شدن فضای ورزشی مدارس اشاره کرد و گفت: هم اکنون فضای ورزشی استان در حوزه مدارس به ۲۹ هزار متر رسیده است‌.



وی گفت: شعار آغاز سال تحصیلی جدید توسعه عدالت، برای ایران، برای مدرسه اعلام شده است‌.