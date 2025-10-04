  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۰

بهارلو: روند دوشیفته شدن مدارس برای نخستین‌بار در استان تهران متوقف شد

قدس- مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: امسال شاهد کاهش ۵ هزار کلاس با تراکم بالا در مدارس استان و توقف روند دو شیفته شدن مدارس هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو صبح شنبه در آئین جشن ملی غنچه‌ها که با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و جمعی از مسئولان در شهرستان قدس برگزار شد، اظهار داشت: امروز شعار توسعه عدالت آموزشی در استان تهران، صرفاً یک شعار نیست، بلکه در عمل محقق شده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌داد که در شهر قدس باید مدارس سه‌شیفته فعالیت می‌کردند، اما با تلاش و برنامه‌ریزی، شهرقدس امروز از مدارس سه‌شیفته فاصله گرفته و شاهد تک‌شیفته شدن مدارس هستیم تا دانش‌آموزان طعم عدالت آموزشی را بچشند.

بهارلو ادامه داد: در سال تحصیلی جدید، سرانه فضای آموزشی در شهرستان‌های استان تهران هفت پله افزایش یافته و این امر زمینه‌ساز توزیع متوازن‌تر امکانات آموزشی در مناطق مختلف شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران تأکید کرد: پیش از این، حدود ۱۰ هزار کلاس درس با تراکم بالا در سطح استان وجود داشت، اما اکنون این رقم به ۵ هزار کلاس با تراکم بالا کاهش یافته که نشانه‌ای از بهبود شرایط آموزشی و کاهش فشار بر دانش‌آموزان و معلمان است.

    • منصوره FR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
      چه عالی واقعا دو شیفت‌بودن مدارس اعصاب خورد کنه مخصوصا برای ماهایی که نزدیک مدرسه زندگی می کنیم

