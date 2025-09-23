به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، صبح سه شنبه، در آئین بازگشایی مدارس ورامین که با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: توسعه عدالت آموزشی در صدر برنامه‌های آموزش و پرورش استان قرار دارد و خوشبختانه با افزایش سرانه فضای آموزشی، روند پر تراکم شدن کلاس‌ها متوقف شده است که این امر نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزشی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه سال تحصیلی جدید را با مهر، امید و همدلی آغاز می‌کنیم، افزود: امروز شاهد شروع مهری متفاوت هستیم؛ مهری که با همبستگی مسئولان و تلاش بی‌وقفه فرهنگیان همراه شده و زمینه‌ساز ارتقای نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.

بهارلو در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های دکتر خان‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس، حسین عباسی فرماندار ورامین و علی خزایی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، گفت: آنچه امروز در حوزه آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران شاهد هستیم، نتیجه همدلی، هماهنگی و پیگیری‌های مستمر همه مسئولان استانی و ملی است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر شکل‌گیری اتحاد میان مسئولان استان خاطرنشان کرد: این اتحاد مقدس، تجلی خود را در نظام تربیتی نشان داده و زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه پایدار در کشور خواهد بود.

وی همچنین از تلاش شبانه‌روزی فرهنگیان در آماده‌سازی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی جدید تقدیر کرد و افزود: از وزیر محترم آموزش و پرورش، دکتر کاظمی، که به‌صورت ویژه پیگیر مطالبات معلمان و دانش‌آموزان هستند، و از ریاست محترم جمهوری به‌دلیل توجه به حوزه آموزش صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

بهارلو در پایان ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی جدید، سالی سرشار از خیر، برکت، انگیزه و موفقیت برای همه دانش‌آموزان و فرهنگیان کشور باشد و همه با هم در مسیر تعالی نظام آموزشی و آبادانی ایران عزیز گام برداریم.