۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

مقاومت ملت‌ها در برابر استکبار ریشه در ایمان و اتحاد مقدس دارد

مقاومت ملت‌ها در برابر استکبار ریشه در ایمان و اتحاد مقدس دارد

گرگان-جانشین سپاه نینوا گلستان با اشاره به شباهت‌های مقاومت مردم ایران دردفاع مقدس ومردم فلسطین درغزه،گفت: این مقاومت منبعث ازایمان وخوداتکایی است،نسل جوان باید این میراث ارزشمند را حفظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت خوداتکایی در پیروزی‌های ملت ایران گفت: ملت ما با اتکا به خود و ایمان راسخ، در برابر جبهه‌ای قرار گرفته است که یک دنیا مقابل آن ایستاده و این مقاومت نه فقط در دفاع مقدس بلکه در جنگ ۱۲ روزه و حتی مقاومت مردم فلسطین در غزه کاملاً قابل مشاهده است.

وی افزود: جبهه استکبار با خوی درنده‌گی و استکباری خود همواره درصدد است ملت‌ها را استثمار کرده و منابع آنها را غارت کند، اما جبهه حق با ویژگی‌های ایستادگی، ایمان و اتحاد، هرگز تسلیم نخواهد شد.

حسینی به نقش ولایت و رهبری در موفقیت‌های دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی‌های ما، اتحاد مقدس و انسجام ملی بوده است که در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه کاملاً مشهود است. رهبر معظم انقلاب همواره بر این نکته تاکید دارند که این اتحاد باید حفظ شود.

وی افزود: پاسخ قاطع ایران به حملات دشمن، نه تنها خطای آن‌ها را جبران کرد بلکه روحیه مقاومت و ایستادگی را در میان مردم بیش از پیش تقویت کرد.

نسل جوان؛ میراث‌داران مقاومت و تمدن

جانشین سپاه نینوا در بخش دیگری از سخنانش خطاب به جوانان گفت: نسل جوان ما آینده‌سازان این کشور و پرچمداران مقاومت هستند. دشمنان تلاش می‌کنند نا امیدی ایجاد کنند اما جوانان ما باید با شناخت عمیق از تاریخ و فرهنگ خود، بر پایه خودباوری و ایمان، این راه را ادامه دهند.

وی تأکید کرد: دفاع مقدس یک مدرسه تمدنی است که درس‌های مهمی برای ما و نسل‌های آینده دارد؛ شناخت خود، باور به توانایی‌ها و پاسداشت میراث تاریخی و فرهنگی از اصول اصلی آن است.

ایران؛ تمدنی که باید حفظ و تقویت شود

حسینی با یادآوری تاریخ کهن و درخشان ایران، گفت: ایران کشوری با تمدنی بزرگ و تاریخ پرفراز و نشیب است که بزرگانی مانند بهرام چوبی و سورنا در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند. کشورهای رقیب هرچند عمر کوتاهی در مقایسه با تاریخ کهن ما دارند، اما امروز مقابل ما قد علم کرده‌اند.

وی تأکید کرد: کشور ایران به دست ایرانی‌ها ساخته شده و باید پای آن ایستاد. وظیفه همه به‌ویژه نسل جوان است که به خاک، فرهنگ و میهن خود با نگاه عمیق و متعهدانه بنگرند و این میراث عظیم را حفظ کنند.

