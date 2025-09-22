به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت خوداتکایی در پیروزی‌های ملت ایران گفت: ملت ما با اتکا به خود و ایمان راسخ، در برابر جبهه‌ای قرار گرفته است که یک دنیا مقابل آن ایستاده و این مقاومت نه فقط در دفاع مقدس بلکه در جنگ ۱۲ روزه و حتی مقاومت مردم فلسطین در غزه کاملاً قابل مشاهده است.

وی افزود: جبهه استکبار با خوی درنده‌گی و استکباری خود همواره درصدد است ملت‌ها را استثمار کرده و منابع آنها را غارت کند، اما جبهه حق با ویژگی‌های ایستادگی، ایمان و اتحاد، هرگز تسلیم نخواهد شد.

حسینی به نقش ولایت و رهبری در موفقیت‌های دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی‌های ما، اتحاد مقدس و انسجام ملی بوده است که در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه کاملاً مشهود است. رهبر معظم انقلاب همواره بر این نکته تاکید دارند که این اتحاد باید حفظ شود.

وی افزود: پاسخ قاطع ایران به حملات دشمن، نه تنها خطای آن‌ها را جبران کرد بلکه روحیه مقاومت و ایستادگی را در میان مردم بیش از پیش تقویت کرد.

نسل جوان؛ میراث‌داران مقاومت و تمدن

جانشین سپاه نینوا در بخش دیگری از سخنانش خطاب به جوانان گفت: نسل جوان ما آینده‌سازان این کشور و پرچمداران مقاومت هستند. دشمنان تلاش می‌کنند نا امیدی ایجاد کنند اما جوانان ما باید با شناخت عمیق از تاریخ و فرهنگ خود، بر پایه خودباوری و ایمان، این راه را ادامه دهند.

وی تأکید کرد: دفاع مقدس یک مدرسه تمدنی است که درس‌های مهمی برای ما و نسل‌های آینده دارد؛ شناخت خود، باور به توانایی‌ها و پاسداشت میراث تاریخی و فرهنگی از اصول اصلی آن است.

ایران؛ تمدنی که باید حفظ و تقویت شود

حسینی با یادآوری تاریخ کهن و درخشان ایران، گفت: ایران کشوری با تمدنی بزرگ و تاریخ پرفراز و نشیب است که بزرگانی مانند بهرام چوبی و سورنا در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند. کشورهای رقیب هرچند عمر کوتاهی در مقایسه با تاریخ کهن ما دارند، اما امروز مقابل ما قد علم کرده‌اند.

وی تأکید کرد: کشور ایران به دست ایرانی‌ها ساخته شده و باید پای آن ایستاد. وظیفه همه به‌ویژه نسل جوان است که به خاک، فرهنگ و میهن خود با نگاه عمیق و متعهدانه بنگرند و این میراث عظیم را حفظ کنند.