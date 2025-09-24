به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از ایثارگران در هفته دفاع مقدس، گفت: دوران دفاع مقدس گنجینه‌ای ارزشمند برای نسل جوان است تا از دستاوردهای این دوران پرافتخار استفاده کنند.

وی افزود: ایثارگران، آزادگان و جانبازان عزیز وظیفه خطیری بر عهده دارند؛ چراکه ما معتقدیم آنان که در میدان جنگ حضور یافتند کار حسینی کردند و آنان که امروز در قید حیات هستند باید کار زینبی انجام دهند و پیام‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل کنند.

رضایی تأکید کرد: نسل جوان باید از این تجربیات برای پیشرفت و تعالی کشور حداکثر استفاده را ببرد و یقین داشته باشد که برای تمام عرصه‌های موردنیاز اداره کشور، نسخه‌ای ارزشمند در دوران دفاع مقدس وجود دارد. اگر از این ظرفیت‌ها به‌درستی بهره گرفته شود، ایران اسلامی می‌تواند با مقاومت و ایستادگی مسیر پرافتخار و مقتدرانه خود را ادامه دهد.

حسین ثمری رئیس اتاق اصناف گلپایگان گفت: امروز در اتاق اصناف به‌صورت نمادین یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داشتیم و از خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز که در هشت سال دفاع مقدس زحمات زیادی متحمل شدند، تقدیر و تشکر کردیم.

وی افزود: امنیت و آرامشی که امروز در کشور برقرار است، مرهون ایثار و ازخودگذشتگی شهدا و رزمندگانی است که با دفاع از خاک و ناموس این سرزمین، اجازه ندادند کوچک‌ترین خدشه‌ای به میهن وارد شود. هرچند این مراسم به‌طور نمادین برگزار شد و امکان دعوت از همه ایثارگران نبود، اما امیدواریم در آینده فرصتی فراهم شود تا بتوانیم از زحمات همه عزیزان قدردانی کنیم.

ثمری تصریح کرد: قطعاً آنچه شهدا و ایثارگران برای دفاع از کشور انجام دادند با هیچ‌گونه تجلیل و مراسمی قابل مقایسه نیست و بسیار فراتر از اینهاست، اما امیدواریم همین قدردانی‌های کوچک نیز مورد قبول خداوند قرار گیرد و بتوانیم ادامه‌دهنده راه ایثارگران باشیم.

رئیس اتاق اصناف گلپایگان تأکید کرد: جوانان امروز باید بدانند که اگر ایثارگری‌ها و مقاومت رزمندگان در برابر دشمن نبود، نه تنها بخشی از خاک کشور، بلکه منابع و عزت ملی از دست می‌رفت. آنان با جانفشانی خود عزت را حفظ کردند و هرگز به دشمن باج ندادند؛ این افتخاری است که باید همواره پاس داشته شود.