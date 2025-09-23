میثم صابریون در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین برنامه سلسله نشست‌های «امّت مطالبه‌گر» خبر داد و اظهار کرد: این نشست با هدف فراهم کردن زمینه ارتباط مستقیم مردم با مسئولان و طرح مطالبات واقعی و اولویت‌دار استان، برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، شامگاه سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۰۰ در حسینیه ثارالله آستان مقدس امامزاده عبدالله برگزار خواهد شد.

صابریون خاطرنشان کرد: در این نشست، آیت‌الله حبیب شعبانی موثق، نماینده ولی فقیه در استان و دکتر حمید مولانوری، استاندار همدان، حضور خواهند داشت و کربلایی مصطفی میرزایی، مداح اهل بیت (ع)، به روضه‌خوانی خواهد پرداخت.

به گفته دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان، برگزاری این نشست‌ها به‌ویژه در شرایط کنونی می‌تواند گامی مهم در جهت تقویت فرهنگ مطالبه‌گری، افزایش تعامل میان مردم و مسئولان و بهبود وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اجرایی استان باشد.