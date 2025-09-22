به گزارش خبر گزاری مهر، امیرحسین دانشکهن در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان و طرح سراسری سپاس، هفته دفاع مقدس را یادآور پرافتخارترین سالهای تاریخ ایران اسلامی دانست.
وی اجرای طرح سراسری دیدار مدیران ارشد دستگاههای اجرایی با پیشکسوتان و جانبازان دفاع مقدس را یکی از محورهای مهم این نشست عنوان کرد و گفت: این دیدارها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام میشود و هدف اصلی آن قدردانی و تکریم ایثارگران است.
دانشکهن از مدیران خواست در صورت طرح مشکلات از سوی خانوادههای ایثارگر، موضوع را پیگیری و در صورت لزوم از ظرفیت سایر مسئولان برای حل آن استفاده کنند.
مدیرکل بنیاد شهید البرز با تأکید بر پرهیز از وعدههای غیرقابل تحقق، خاطرنشان کرد: قولهای غیرعملی نه تنها کمکی نمیکند بلکه باعث ایجاد توقع و مشکل میشود.
وی همچنین بر رعایت شأن خانوادههای شهدا در دیدارها تأکید کرد و گفت: الزامی به گرفتن عکس وجود ندارد و بهتر است این اقدام تنها در صورت تمایل خانوادهها انجام شود.
دانشکهن با اشاره به ضرورت مشارکت فرمانداران و دهیاران در این طرح افزود: طبق قوانین برنامه ششم و هفتم توسعه، دستگاههای اجرایی موظفاند ۲۰ درصد از بودجه فرهنگی خود را در حوزه ایثار و شهادت هزینه کنند و هماهنگی لازم نیز با دیوان محاسبات برای نظارت بر این موضوع انجام شده است.
مدیرکل بنیاد شهید البرز استفاده از این ظرفیت قانونی را راهکاری برای رفع محدودیتهای اعتباری ادارات شهرستانها دانست و گفت: این امکان وجود دارد که بخشی از هزینه دیدارها و تهیه هدایا از محل همان بودجه تأمین شود.
وی همچنین از مدیران کل دستگاهها خواست مشاوران امور ایثارگران را فعالتر کنند تا در تعامل با بنیاد شهید بتوان اقدامات مؤثرتری در این حوزه انجام داد.
دانشکهن در پایان از برگزاری آئین سراسری گلباران مزار شهدا در روز پنجشنبه سوم مهرماه خبر داد و گفت: مراسم محوری استان ساعت ۱۶ در آستان مقدس امامزاده محمد (ع) برگزار میشود.
