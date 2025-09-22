بیش از ۱۰۰۰ زائر گلستانی عازم سرزمین وحی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی میرقاسمپور عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آغاز اعزامهای عمره ۱۴۰۴ گفت: از ابتدای شهریور ماه سال جاری، سفر حج عمره آغاز شده و استان گلستان جز نخستین استانهای کشور بود که توانست زائر به سرزمین وحی اعزام کند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای شهریور هر پنج روز یک پرواز با ظرفیت ۲۳۰ نفر به مقصد عربستان اعزام میشوند، افزود: تا کنون هزار و ۶۱۰ زائر برای زیارت خانه خدا عازم عربستان شدند.
مدیرکل حج و زیارت استان گلستان در خصوص روند ثبتنام دوره دوم گفت: تا چند روز آینده زمان و شرایط اعزامهای آبان و آذر ماه اعلام خواهد شد و زائرانی که قبوض و مدارک معتبر عمره دارند، میتوانند به دفاتر حج و زیارت استان مراجعه کرده و ثبتنام خود را انجام دهند.
استمرار پروازها تا پایان سال
مدیرکل حج و زیارت گلستان ادامه داد: ظرفیت پروازها ۲۳۰ نفره است و تا پایان ماه مبارک رمضان و سال جاری ادامه خواهد داشت و تعداد پروازها به تدریج افزایش خواهد یافت.
هشدار درباره کلاهبرداری و دلالبازی
میرقاسمپور با اشاره به مشکلات ناشی از برخی افراد سودجو، گفت: متأسفانه برخی افراد سودجو در فضای مجازی و شهرها با عنوان واسطه و دلال اقدام به کلاهبرداری میکنند. به تمامی زائران توصیه میکنیم که حتماً از طریق سامانه رسمی حج و زیارت اقدام به ثبتنام کنند و به هیچ عنوان به واسطهها اعتماد نکنند.
مدیرکل حج و زیارت گلستان در پایان گفت: از همه زائران تقاضا داریم ضمن رعایت نکات اعلام شده، برای حفظ سلامت و نظم اعزامها همکاری کنند تا بتوانیم بهترین خدمات را به مسافران ارائه دهیم.
نظر شما