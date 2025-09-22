طلاب برای ترویج راه و روش تدین در جامعه،باید در طهارت نفس خود بکوشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی فاضل، مدیر حوزههای علمیه خواهران، در سخنانی اظهار کرد: امام جواد (علیه السلام) در وصف عمه بزرگوارشان، حضرت معصومه (سلام الله علیها) میفرمایند؛ «مَن زارَ قَبرَ عَمَّتی بِقُمَّ، فَلَهُ الجَنَّةُ، هر کس قبر عمّهام (حضرت معصومه علیهاالسلام) را در قم زیارت کند، بهشت پاداش او است»، این روایت میتواند برای همه خواهرانی که به تازگی طلبگی را آغاز کردهاند، اصل و انگیزه خوبی قرار گیرد که باید نسبت به آن اهتمام ورزند.
وی افزود: روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که ایشان غلامی تحت اختیار داشتند که وظیفه وی نگه داری افسار مرکب امام (ع) و همراهی ایشان به مسجد که به تعبیر امروزیها (راننده) بود، هنگامی که امام با غلام خود به مسجد مشرف شدند، این غلام افسار مرکب امام را برای نگهداری و محافظت در اختیار داشت که در این هنگام کاروانی از خراسان رسید و فردی تاجر و ثروتمند خطاب به او گفت؛ من شخصی متمکن و ثروتمند هستم، آیا حاضری که جای ما دو نفر با یکدیگر عوض گردد و تو صاحب اموال من قرار گیری و من نیز خدمتگزاری امام را در اختیار گیرم؟ غلام به خدمت امام (ع) رفت و ماجرا را برای ایشان تعریف کرد، امام (ع) خطاب به غلام فرمودند؛ اگر نسبت به خدمت کردن به ما بی میل و رغبت شدهای میتوانی بروی اما در روز قیامت ما اهل بیت (ع) به ریسمان پیامبر چنگ میزنیم و محبین ما نیز به سبب ما میتوانند به این ریسمان چنگ بزنند و در امان بمانند، غلام با شنیدن این جمله خدمت به ایشان را ترجیح داد.
وی افزود: امام صادق (ع) به غلام خود گفت تو نسبت به همان اندازهای که افسار اسب ما را نگاه داشتهای، بر ما حقی بر عهده داری اما طلاب خواهری که راه و روش، فرهنگ و طریقت امام صادق (ع) را در پیش میگیرد، چه جایگاهی نزد ایشان دارد؟ طلابی که از وقت، استراحت، زندگی خود را صرف پیروی مکتب امام صادق (ع) کردهاند، باید چنین موقعیتی را حفظ کنند.
حجتالاسلام والمسلمین فاضل گفت: خداوند در قرآن کریم میفرماید؛ «انَّ الشیطان عدوُ مبین، شیطان دشمن آشکار برای انسان است» و همواره در صدد گمراهی بندهگان خواهد بود، شیطان خیلی تلاش میکند که شما طلاب خواهر در این راه منهج قرار نگیرید.
وی با اشاره به چهار دهه طلبگی بیان داشت: شما طلاب خواهر هنوز در ابتدای راه طلبگی قرار دارید، اگر قرار است در طلبگی رشد کنید و راه و روش تدین را در جامعه غلبه دهید، باید در طهارت نفس خود بکوشید و از چشم، گوش، زبان و… خود مراقبت کنید.
مدیر حوزههای علمیه خواهران گفت: در زیارتنامه حضرت معصومه میخوانیم؛ وَ ما خَصَّنا بِهِ مِنْ وِلایَتِکُمْ طیبا لِخَلْقِنَا وَ طَهارَةً لأِنْفُسِنَا وَ تَزْکِیَةً لَنا وَ کفّارَةً لِذُنُوبِنا، خداوند به واسطه حب و دوستی با بنده و دوستی آن با اهل بیت (ع)، او را به تزکیه سوق میدهد، تمام این امر به تزکیه و توبه برای پیمودن راهی است که جز با داشتن طهارت نفس محقق نمیشود، اللّهُمَّ اجْعَلْنی مِنَ التّوّابینَ وَ اجْعَلْنی مِنَ الْمُتَطهِّرین.
وی افزود: همانگونه که دست انسان آلوده میشود و انسان در صدد طهارت آن خواهد بود، روح انسان نیز نیازمند این طهارت است، به همان میزان که اختیار گوش، چشم، زبان، قلم و… خود را داشته باشیم، خداوند به آن میزان به ما اجر و پاداش خواهد داد.
