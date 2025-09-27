  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

اعزام هشتمین گروه عمره از فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان

گرگان-مدیرکل فرودگاه‌های گلستان گفت: سه هزار و ۲۲۲ زائر گلستانی با انجام ۱۶ سورتی پرواز رفت و برگشت، از فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان به مقصد عربستان سعودی اعزام و بازگشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی متانت ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای آغاز عملیات عمره تا کنون ۱۶ سورتی پرواز رفت و برگشت برای جابجایی زائرانجام شده است.

وی افزود: کارکنان فرودگاه گرگان آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند تا آنها بتوانند با آرامش کامل به سفر معنوی خود اعزام شوند.

مدیرکل فرودگاه‌های گلستان گفت: در این عملیات بیش از ۶۴ هزار کیلوگرم بار نیز جابجا شده است.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات اعزام عمره زائران گلستانی همچنان ادامه دارد و مسئولان فرودگاه وعده داده‌اند با رعایت استانداردهای لازم، بهترین خدمات را به حجاج ارائه کنند.

