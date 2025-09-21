گردشگران برای ورود به کشور به سامانه سلامت مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان بندپی معاون گردشگری کشور در نشست خبری برنامه‌های هفته گردشگری که امروز در سالن اجتماعات ساختمان حج و زیارت برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا محدودیت‌ها برای ورود گردشگران بدون ویزا و برنامه به صورت عمومی اعلام نمی‌شود و نتیجه رایزنی‌ها با دستگاه‌های مختلف درباره تسهیل در روند ورود گردشگران خارجی چه بوده است گفت: محدودیت نداریم. گردشگران اگر در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام کند مشکلی برای ورود به ایران ندارد.

وی در پاسخ به اینکه سامانه مربوط به وزارت بهداشت است و تنها کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند که هدفشان سلامت و درمان باشد گفت: هر گردشگری وارد سامانه شود بحث اقامت و تور او به عهده معاونت گردشگری هست بحث ارائه خدمت به عهده وزارت سلامت هست در این صورت اجازه ورود خواهد گرفت. حتی اگر به صورت انفرادی باشد.

وی درباره اینکه نتیجه مذاکرات با وزارت خانه‌هایی از جمله وزارت خارجه درباره ورود گردشگران چه بوده افزود: وزارت میراث فرهنگی شرح وظایف مشخصی دارد درباره بحث سیاسی ما مسئولیتی نداریم وظیفه ما شناساندن جاذبه‌های تاریخی و گردشگری ایران است. اگر جای دیگری (درباره ورود گردشگران خارجی) تصمیمی اتخاذ کرده‌اند باید خودشان پاسخگو باشند.