۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

زخمی شدن ۲ نظامی صهیونیست با بمب «شجاع» گردان‌های قدس+ فیلم

گردان‌های قدس با انفجار بمب «شجاع۱» در مسیر خودرو نظامیان صهیونیست در طولکرم در کرانه باختری دو نفر از آنها را به‌شدت زخمی کرد و ارتش اشغالگر این عملیات را استثنایی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در پی انفجار بمب نزدیک یکی از ایست‌های بازرسی در شهر طولکرم در کرانه باختری، ارتش اشغالگر این شهر را با اعزام گسترده نظامیان، محاصره کرد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که بر اثر انفجار این بمب، دو نظامی اشغالگر به شدت زخمی شده‌اند و به یک خودرو نظامی خسارت جدی وارد شده است.

این رسانه‌ها افزودند که بالگردهای نظامی ارتش اشغالگر برای انتقال مجروحان به منطقه اعزام شدند.

منابع فلسطینی نیز از اقدام نظامیان اشغالگر به تیراندازی بی‌هدف در پی وقوع این انفجار و زخمی شدن چند غیرنظامی ساکن طولکرم خبر دادند.

تیپ طولکرم وابسته به گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد: رزمندگان ما همراه با قهرمانان ملت امروز یک بمب کار گذاشته شده از نوع «شجاع ۱» را در مسیر خودروی نظامی ارتش اشغالگر از نوع «نمر» منفجر کردند و آن را از کار انداختند. رزمندگان ما فرود یک بالگرد برای تخلیه مجروحان را ثبت کردند.

ارتش اشغالگر این انفجار در طولکرم را استثنایی توصیف و اذعان کرد که حملات مشابه آن در کرانه باختری در طول ۵ ماه گذشته بی سابقه بوده است.

