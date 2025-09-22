فرماندار آستانه اشرفیه: مادران شهدا نماد صبر و استقامت ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس فرماندار و فرمانده سپاه آستانه اشرفیه با حضور در منازل خانواده‌های شهدای عزمی و آذر زرتشت بیان کردند: مادران شهدا نماد صبر و استقامت ملت ایران هستند.

فرماندار و فرمانده سپاه آستانه‌اشرفیه در این دیدار که با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و تکریم خانواده‌های ایثارگر انجام شد، ضمن گفتگو با مادران شهیدان ابوطالب و محمدحسین عزمی و همچنین کریم و رحیم آذرزرتشت، از صبر و استقامت این خانواده‌های معظم تقدیر کردند.

«رحمت حیدری‌نژاد» فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به نقش بی‌بدیل مادران شهدا در تربیت نسل‌های فداکار و مؤمن اظهار داشت: مادران شهدا نماد صبر و استقامت هستند و با تربیت فرزندانی رشید و جان‌فدا، چراغ راه نسل‌های آینده شده‌اند.

وی افزود: وظیفه ما است که با حضور در کنار این عزیزان، یاد و خاطره شهیدان را زنده نگه داشته و از گوهر ایمان و ایثار خانواده‌هایشان درس بگیریم.

«سرهنگ مسیب محمدجانی» فرمانده سپاه ناحیه آستانه اشرفیه نیز با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت و عزت کشور گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی است برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و تکریم خانواده‌هایی که با ایثار خود، تاریخ‌ساز شدند.

وی ادامه داد: حضور در کنار مادران شهید، افتخاری است که باید قدر آن را بدانیم.

گفتنی است؛ شهید کریم آذرزرتشت متولد ۳ فروردین ۱۳۴۱ از یگان اعزامی سپاه بود که در یک آبان ۱۳۶۲ در منطقه مریوان به شهادت رسید. شهید رحیم آذرزرتشت نیز متولد ۲۹ مرداد ۱۳۴۴ بود که در عملیات کربلای ۲ در منطقه حاج عمران در ۱۰ شهریور ۱۳۶۵ به شهادت رسید.

شهید ابوطالب عزمی فرزند محمدتقی، متولد ۱۸ آبان ۱۳۴۶، در ۲۳ تیر ۱۳۶۵ در اشنویه ارومیه به شهادت رسید و شهید جاویدالاثر محمدحسین عزمی فرزند محبت‌تقی، متولد ۳ دی ۱۳۴۲، در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱ در عملیات بیت‌المقدس خرمشهر به شهادت رسید.