به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد ظهر یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته شهدای خدمت با اشاره به جایگاه شهید رئیسی در خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: الگوگیری از منش و رفتار این شهید والامقام برای تداوم مسیر خدمت در نظام اسلامی ضروری است.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه این هفته هم‌زمان با سوگ شهادت خادمان ملت و یادآوری حماسه‌آفرینی فاتحان خرمشهر سپری می‌شود، افزود: برنامه‌های این هفته با محوریت میز خدمت و تداوم راه خدمت‌گذاران ملت در سراسر شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: ستادهای بزرگداشت در سراسر کشور با هدف تبیین جایگاه شهید رئیسی و تجلیل از ایستادگی ملت ایران فعال هستند.

حیدری‌نژاد با تأکید بر ضرورت بازخوانی ویژگی‌های اخلاقی و عملیاتی شهدا اظهار کرد: ساده‌زیستی، تواضع و خدمت‌گزاری شبانه‌روزی از برجسته‌ترین خصوصیات شهید رئیسی بود و این ویژگی‌ها باید در دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد.

وی با اشاره به فرمایش معروف شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه «شرط اصلی شهادت، شهید بودن در زمان حیات است»، گفت: شهید رئیسی نیز با روحیه خستگی‌ناپذیر و زندگی ساده، مسیر خدمت را تا لحظه شهادت ادامه داد.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر و جمله تاریخی امام خمینی(ره) که فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، بیان کرد: پیروزی در عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر نتیجه ایمان، مقاومت و جانفشانی شهدا بود؛ روزی که به‌عنوان نقطه‌ای ماندگار در تاریخ ملت ایران ثبت شده است.

وی افزود: رژیم بعث پس از اشغال خرمشهر تصور می‌کرد این شهر هرگز بازپس‌گیری نخواهد شد، اما با عنایت الهی و ایثار رزمندگان، خرمشهر قهرمان آزاد شد.

حیدری‌نژاد با اشاره به وحدت نیروهای بسیج و سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: پیروزی در میدان جنگ و موفقیت در میدان خدمت‌رسانی به مردم، هر دو از یک ریشه و یک روحیه برخاسته‌اند.

وی تأکید کرد: امروز نیز باید با همان روحیه واحد و با تمرکز بر توسعه و پیشرفت، از دستاوردهای نظام پاسداری کنیم.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با اشاره به ضرورت حضور فعال همه دستگاه‌ها در برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای خدمت، تصریح کرد: فضاسازی شهری، برگزاری میز خدمت در نقاط مختلف به‌ویژه در اجتماع شبانه، رژه‌های خودرویی، و برنامه‌های فرهنگی همچون شب شعر در آستانه‌اشرفیه و بخش‌های تابعه از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته خواهد بود.