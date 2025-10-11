به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برخی از رسانه‌های عربی، اظهارات شب گذشته اینجانب را در مصاحبه با شبکه لبنانی ال بی سی که درباره کمک مردم ایران به لبنان بوده را ناقص و خلاصه و همراه با تحریف منتشر کردند. برخی رسانه‌های داخلی نیز این ترجمه را منتشر کرده‌اند.

متن اظهارات اینجانب به شرح زیر است:

‏مجری: ‬ ‏تام براک گفته است ایران شصت میلیون دلار به حزب‌الله کمک کرده است.

‏امانی: ‬ ‏این ادعای نماینده ویژه آمریکاست. اطلاعی از آن ندارم. او حرف‌های مختلفی می‌زند. البته مردم ایران بنا بر فتوای مقام معظم رهبری کمک‌های زیادی را به مردم لبنان کردند که از طریق گروه‌های سازندگی مردمی ایران مستقیماً در لبنان هزینه شده است. بانوان ایرانی طلاهای خودشان را فروختند تا برای جبران خسارت‌های جنگی به خسارت‌دیدگان لبنانی هزینه شود.

‏مجری: ‬ ‏چرا این مبلغ را به دولت لبنان تحویل ندادید؟

‏امانی: ‬ ‏این محبت مردم ایران نسبت به مردم لبنان بود. اما بدانید دولت لبنان از پذیرش هرگونه کمک دولتی از سوی ایران به بهانه تحریم‌های ضدایرانی، خودداری می‌کند.‬ ‏با این حال کمک‌های مردم ایران به لبنان، به‌طور کامل توسط گروه‌های مردمی در لبنان هزینه شد و همه مردم لبنان متوجه آن شده‌اند.»