زرافشان: در سال تحصیلی جدید به عدالت آموزشی توجه ویژه شده است

علی زرافشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ را در شرایطی آغاز می‌کنیم که تابستان امسال شاهد حملات رژیم کودک‌کش اسرائیل و جنایات آمریکا علیه کودکان و خانواده‌های بی‌گناه بودیم. این وقایع تلخ، فضای آغاز سال تحصیلی را به لحاظ رسالت تربیتی و ملی، به‌شدت متفاوت کرده است.

وی افزود: آغاز سال تحصیلی در زیر پرچم ایران، نمادی از همدلی و ایستادگی ملت ایران است. دانش‌آموزان ما با روحیه‌ای مقاوم و در فضای همبستگی ملی، سال تحصیلی را آغاز می‌کنند.

زرافشان با اشاره به نقش رئیس جمهور در حمایت از آموزش و پرورش گفت: در طول یک سال گذشته، بیش از ۵۰ جلسه حداقل دو ساعته با شخص رئیس‌جمهور برگزار شده که محور اصلی آن مسائل آموزش و پرورش بوده است. همچنین در تمامی سفرهای استانی، آموزش و پرورش در صدر اولویت‌های ایشان قرار داشته است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: این سطح از توجه، برای ما یک نقشه راه ترسیم کرده است که علاوه بر ساخت مدارس، تجهیز آن‌ها به فناوری‌های نوین آموزشی و تغییر رویکردهای تربیتی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با تأکید بر آمادگی کامل کادر آموزشی کشور گفت: تمامی معلمان سازماندهی شده‌اند و دوره‌های آموزشی لازم را گذرانده‌اند. ان‌شاءالله از ابتدای مهر، آموزش در فضای جدیدی آغاز خواهد شد که مهر امسال را به تجربه‌ای متفاوت تبدیل خواهد کرد.

زرافشان با اشاره به تحول در محتوای آموزشی افزود: تغییر رویکردهای آموزشی در دستور کار قرار گرفته و مدارس کشور به تدریج به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و بسته‌های آموزشی متنوع حرکت خواهند کرد.

وی در پایان با اشاره به پیام وزیر آموزش و پرورش به دانش‌آموزان گفت: دانش‌آموزان باید سخت‌کوش باشند؛ هم برای تحصیل علم و هم برای دفاع از کشور. همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه دیدیم، دشمن دانشمندان را هدف قرار می‌دهد، اما با ترور نمی‌توان علم را خاموش کرد. دانشمندان آینده امروز در مدارس هستند و فردا جای آن‌ها را خواهند گرفت.