به گزارش خبرگزاری مهر، صادق حسینزاده ملکی با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گفت: بهار علم و تحصیل و نوروز دانش و خدمت را تبریک میگویم؛ مستحضر هستید یک اتفاق بسیار بزرگ در حال رقم خوردن است. عموم خانوادههای ایرانی بهواسطه آن میل و علاقهای که به علم و دانش و رشد فرزندانشان دارند این روز و این روزها از روزهای مهم سالانه آنها هست و تدارک مفصلی را برای حضور فرزندانشان و اعضای خانوادهشان، آنهایی که به نوعی در مدرسه تحصیل میکنند، دیدهاند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش هم از ماهها قبل ستاد بازگشایی مدارس را راهاندازی کرده است. از زمستان سال قبل کارها شروع شده و مقدمات این سال تحصیلی جدید الحمدلله به بهترین شکل دنبال شده تا سال تحصیلی را آرام، بیدغدغه و با کمترین مشکل ممکن و حتی بدون مشکل انشاءالله داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در حوزه پرورشی و فعالیتهای پرورشی هم تدارک گستردهای انجام شده است، گفت: شاید مهمترین گزارهای که امسال ما دنبال میکنیم در فعالیت پرورشی، آن نکتهای هست که هم در سند تحول بنیادین به آن اشاره شده است، هم نقشه راه سند روی این تاکید کرده و هم شاخصهای مدرسه تراز سند تحول روی آن موضوع تاکید دارد. برنامه هفتم توسعه نیز پیشبینی کرده است. یکی از مهمترین شاخصهایی که برنامه هفتم توسعه در حوزه پرورشی از ما خواسته است، توسعه و تقویت مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای پرورشی و تربیتی و آموزشی و علمی است و اینکه مجموعاً به این سمت حرکت کنیم که نقش دانشآموز در فعالیتهای مدرسه پررنگتر شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: ما معتقدیم که دانشآموزان عزیز ما نه فقط مخاطب برنامههای فرهنگی و پرورشی و تربیتی که باید میداندار و طراح و مجری این برنامهها باشند. بر این اساس بسیاری از رویکردهای ما در حوزه فعالیتهای پرورشی با اصلاحات و تکمیلهایی همراه بوده که امیدواریم این اتفاق، اتفاق بسیار مبارکی باشد.
وی افزود: نوجوانان و دانشآموزان در طول چهل سال گذشته نقشآفرینیهای بسیار بزرگی داشتند، در برهههای مهم تاریخی؛ از جریان انقلاب اسلامی گرفته، جنگ تحمیلی و موضوعات و مراحل بعد از آن. اما یک دورههایی کمتر به این مهم توجه شده است. یعنی بهواسطه فشار کار درسی و برنامههای آموزشی، یک وقتهایی شاهد این بودیم که آن فرصت و میدانی که میشد به دانشآموزان داد را کمتر مورد توجه قرار دادیم. از این منظر، هم سند تحول روی این موضوع تاکید دارد و هم اسناد بالادستی. بر این اساس مجموعهای از برنامهها پیشنهاد شده و پیشبینی شده که خیلی از نقشها و برنامههای مدرسه به خود دانشآموزان واگذار شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: اولین مراسمی که بالاخره با آغاز بازگشایی مدارس ما شاهد آن خواهیم بود، آئین صبحگاه و آئین مراسم آغازین مدارس خواهد بود که از مواردی که در این مورد دنبال شده این است که تا آنجایی که میشود خیلی از نقشهای این اتفاق به عهده دانشآموزان باشد. در مرحله بعد ما یک بستهای را فراهم کردهایم که مجموعهای از فعالیتهای جذاب دانشآموزی را در اختیار مدرسه قرار میدهد و عنوان بسته «ایرانمونه» است. ما معتقد بودیم و معتقد هستیم که اتفاق بزرگی در تابستان گذشته و در ایام بهار گذشته در این کشور افتاده است. با حمله بسیار ظالمانه دشمن به منطقه و بهطور خاص به ایران، با وجود جنایتی که دشمن انجام داد اما یک جلوه عظیمی از هویت ملی ایرانیان آشکار شد. یاد و خاطره شهدای اقتدار، دانشآموزان شهید و هم معلمان شهید را گرامی میداریم.
طراحی بسته «ایرانمونه» با ۵۰ فعالیت و ۲۰ محصول
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه به تشریح بسته ایرانمونه پرداخت و افزود: در بسته «ایرانمونه» ما در موضوع هویت ملی و روایت جنگ ۱۲ روزه مجموعه متنوعی از فعالیتهای گروهی و دانشآموزی را پیشبینی کردهایم؛ حدود پنجاه فعالیت که عمدتاً هم بر بستر و رویکردهای سرگرمی که رویکردهای نوین فعالیتهای پرورشی و تربیتی هست رقم خورده و حدود بیست بسته محصول دانشآموزی که در فضای فرهنگی مدرسه بتوان این موارد را دنبال کرد و یک نقشآفرینی را برای دانشآموزان رقم زد.
معیار ارزیابی مدارس، مدیران و مربیان
وی افزود: همزمان با آن و پس از آن، ما در سال تحصیلی جدید از الگوی جدیدی از جشنوارههای مدرسهای به مرور رونمایی خواهیم کرد و به مرور توسعه خواهیم داد. در این جشنوارهها معیار ارزیابی مدارس، مدیران و مربیان، میزان و درصد فعالسازی و مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای مدرسه است.
