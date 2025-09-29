به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، بریکس (BRICS) یک پیمان بین‌المللی شامل چند اقتصاد بزرگ است که با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و توسعه‌ای برای پیشرفت مشترک اعضا شکل گرفته است. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی به همراه جمهوری اسلامی ایران، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، ۱۰ کشور عضو بریکس هستند.

یکی از ساختارهای مهم بریکس، کمیته راهبری علم، فناوری و نوآوری بریکس (به اختصار STI) است که تلاش می‌کند همکاری‌های علمی، فناورانه و نوآورانه بین پژوهشگران و شرکت‌های فناور در کشورهای عضو را تقویت کند.

«تامین مالی علم، فناوری و نوآوری» یکی از مهم‌ترین کارگروه‌های تخصصی کمیته STI محسوب می‌شود که رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، نماینده ایران در این کارگروه است.

براساس بیانیه اجلاس شانزدهم بریکس (کازان)، برخی کشورهای عضو بریکس در سال ۲۰۲۵ میلادی فراخوانی برای اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه «نوآوری و تجاری‌سازی فناوری» منتشر می‌کنند که هدف آن، ایجاد روابط جدید میان موسسه‌های فناور و نوآور عضو به‌عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان این کشورها است.

در همین راستا، صندوق نوآوری و شکوفایی فراخوان اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه «نوآوری و تجاری‌سازی فناوری» را منتشر کرد.

این فراخوان به‌منظور حمایت مالی از حداکثر ۵ پروژه مشترک در زمینه «نوآوری و تجاری‌سازی فناوری» با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و همتایان در کشورهای روسیه، چین، برزیل، مصر، هند و آفریقای جنوبی تهیه شده است.

طرح شرکت دانش‌بنیان متقاضی الزاماً باید در یکی از حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت منابع آب و محیط‌زیست، امنیت غذایی، سلامت (از جمله تجهیزات پزشکی و دارو)، هوش مصنوعی، مواد پیشرفته (از جمله فناوری نانو) ارائه شود.

منابع قابل تخصیص از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از هر طرح، حداکثر معادل ۵۰۰ هزار دلار است که در قالب تسهیلات یا سرمایه‌گذاری و مشارکت پرداخت خواهد شد.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این فراخوان و تکمیل کاربرگ می‌توانند از طریق لینک www.inif.ir/web/guest/brics-۲۰۲۵ اقدام کنند. آخرین مهلت ثبت طرح‌ها ۱۴ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده است.