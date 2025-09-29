  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

حمایت ۵۰۰ هزار دلاری صندوق نوآوری از پروژه‌های نوآورانه بریکس 

حمایت ۵۰۰ هزار دلاری صندوق نوآوری از پروژه‌های نوآورانه بریکس 

فراخوان اجرای پروژه‌های مشترک نوآوری و تجاری‌سازی فناوری میان موسسات فناور عضو بریکس توسط صندوق نوآوری منتشر شد. هر طرح تا سقف ۵۰۰ هزار دلار حمایت دریافت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، بریکس (BRICS) یک پیمان بین‌المللی شامل چند اقتصاد بزرگ است که با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و توسعه‌ای برای پیشرفت مشترک اعضا شکل گرفته است. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی به همراه جمهوری اسلامی ایران، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، ۱۰ کشور عضو بریکس هستند.

یکی از ساختارهای مهم بریکس، کمیته راهبری علم، فناوری و نوآوری بریکس (به اختصار STI) است که تلاش می‌کند همکاری‌های علمی، فناورانه و نوآورانه بین پژوهشگران و شرکت‌های فناور در کشورهای عضو را تقویت کند.

«تامین مالی علم، فناوری و نوآوری» یکی از مهم‌ترین کارگروه‌های تخصصی کمیته STI محسوب می‌شود که رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، نماینده ایران در این کارگروه است.

براساس بیانیه اجلاس شانزدهم بریکس (کازان)، برخی کشورهای عضو بریکس در سال ۲۰۲۵ میلادی فراخوانی برای اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه «نوآوری و تجاری‌سازی فناوری» منتشر می‌کنند که هدف آن، ایجاد روابط جدید میان موسسه‌های فناور و نوآور عضو به‌عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان این کشورها است.

در همین راستا، صندوق نوآوری و شکوفایی فراخوان اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه «نوآوری و تجاری‌سازی فناوری» را منتشر کرد.

این فراخوان به‌منظور حمایت مالی از حداکثر ۵ پروژه مشترک در زمینه «نوآوری و تجاری‌سازی فناوری» با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و همتایان در کشورهای روسیه، چین، برزیل، مصر، هند و آفریقای جنوبی تهیه شده است.

طرح شرکت دانش‌بنیان متقاضی الزاماً باید در یکی از حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت منابع آب و محیط‌زیست، امنیت غذایی، سلامت (از جمله تجهیزات پزشکی و دارو)، هوش مصنوعی، مواد پیشرفته (از جمله فناوری نانو) ارائه شود.

منابع قابل تخصیص از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از هر طرح، حداکثر معادل ۵۰۰ هزار دلار است که در قالب تسهیلات یا سرمایه‌گذاری و مشارکت پرداخت خواهد شد.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این فراخوان و تکمیل کاربرگ می‌توانند از طریق لینک www.inif.ir/web/guest/brics-۲۰۲۵ اقدام کنند. آخرین مهلت ثبت طرح‌ها ۱۴ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده است.

کد خبر 6605692
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها