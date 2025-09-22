به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در نشستی در نیویورک گفت: حمله اسرائیل به دوحه حمله به حاکمیت، میانجیگری و صلح است.

«ماجد الانصاری» در ادامه سخنان خود افزود: اجلاس اخیر سران کشورهای عربی-اسلامی تأکید کرد که حمله اسرائیل به دوحه همه توافقات منطقه را به خطر می‌اندازد.

این مقام ارشد قطری تصریح کرد: ما با آمریکا همکاری نزدیکی داریم تا اطمینان حاصل کنیم که حمله اسرائیل به دوحه تکرار نخواهد شد.

وی با اشاره به «نا امیدی از ناتوانی جامعه بین‌المللی در انجام کاری درباره درگیری‌هایی که همچنان رو به افزایش هستند»، خاطرنشان کرد: قطر به میانجیگری و صلح اعتقاد دارد و قرار گرفتن دوحه در معرض حملات، اهمیت نقش میانجیگران را ثابت می‌کند. قطر از میانجیگری برای پیشبرد صلح استفاده می‌کند.