۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

آغازهفته فرهنگی گرگان با محوریت سالروز حضور امام حسن عسکری(ع) به گرگان

گرگان-مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان از آغاز هفته فرهنگی گرگان همزمان با سالروز حضور تاریخی امام حسن عسکری(ع) در این شهر خبر داد.

حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اسناد معتبر تاریخی و تأیید علمای بزرگ شیعه از جمله مرحوم آیت‌الله العظمی علوی گرگانی و آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، گفت: در سوم ربیع‌الثانی سال ۲۵۵ هجری قمری، امام حسن عسکری (ع) به دعوت علما و مؤمنان منطقه جرجان (گرگان فعلی) با طی‌الارض به این شهر وارد شدند و ساعاتی در آن اقامت داشتند.

وی افزود: بر اساس روایت‌های تاریخی، آن حضرت در منزل مرحوم جعفر شریف جرجانی اقامت کردند که بعدها به مسجدی مقدس تبدیل شد و امروز به عنوان «قدمگاه امام حسن عسکری (ع)» شناخته می‌شود.

هفته فرهنگی گرگان؛ نمادی از پیوند عمیق دین و جامعه

گرزین با اشاره به برگزاری «هفته فرهنگی گرگان» از سوم تا هشتم ربیع‌الثانی، اظهار کرد: این هفته به منظور گرامیداشت این واقعه کم‌نظیر تاریخی، ترویج معارف اهل‌بیت و تقویت همبستگی دینی و اجتماعی در سطح شهر گرگان و استان گلستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شاخص‌ترین برنامه‌های این هفته گفت: مراسم گلباران قدمگاه امام حسن عسکری (ع)، ویژه‌برنامه‌های مذهبی در مسجد قدمگاه، جشن‌های مردمی در محلات اطراف قدمگاه، بازخوانی رویداد تاریخی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در مساجد، حسینیه‌ها و فضاهای عمومی از جمله این اقدامات است.

فرصت‌سازی فرهنگی با محوریت تاریخ معنوی

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه هفته فرهنگی گرگان فرصتی مغتنم برای بازخوانی هویت تاریخی و معنوی این منطقه است، اظهار کرد: این هفته به تبیین نقش امام حسن عسکری (ع) در تاریخ اسلام، ارتقای نشاط اجتماعی، همبستگی دینی و تقویت هویت بومی گرگان کمک می‌کند.

وی در پایان از عموم مردم و مسئولان خواست تا با مشارکت در برنامه‌ها، ضمن گرامیداشت این روز تاریخی، در ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) سهیم باشند.

