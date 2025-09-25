آغازهفته فرهنگی گرگان با محوریت سالروز حضور امام حسن عسکری(ع) به گرگان

حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اسناد معتبر تاریخی و تأیید علمای بزرگ شیعه از جمله مرحوم آیت‌الله العظمی علوی گرگانی و آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، گفت: در سوم ربیع‌الثانی سال ۲۵۵ هجری قمری، امام حسن عسکری (ع) به دعوت علما و مؤمنان منطقه جرجان (گرگان فعلی) با طی‌الارض به این شهر وارد شدند و ساعاتی در آن اقامت داشتند.

وی افزود: بر اساس روایت‌های تاریخی، آن حضرت در منزل مرحوم جعفر شریف جرجانی اقامت کردند که بعدها به مسجدی مقدس تبدیل شد و امروز به عنوان «قدمگاه امام حسن عسکری (ع)» شناخته می‌شود.

هفته فرهنگی گرگان؛ نمادی از پیوند عمیق دین و جامعه

گرزین با اشاره به برگزاری «هفته فرهنگی گرگان» از سوم تا هشتم ربیع‌الثانی، اظهار کرد: این هفته به منظور گرامیداشت این واقعه کم‌نظیر تاریخی، ترویج معارف اهل‌بیت و تقویت همبستگی دینی و اجتماعی در سطح شهر گرگان و استان گلستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شاخص‌ترین برنامه‌های این هفته گفت: مراسم گلباران قدمگاه امام حسن عسکری (ع)، ویژه‌برنامه‌های مذهبی در مسجد قدمگاه، جشن‌های مردمی در محلات اطراف قدمگاه، بازخوانی رویداد تاریخی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در مساجد، حسینیه‌ها و فضاهای عمومی از جمله این اقدامات است.

فرصت‌سازی فرهنگی با محوریت تاریخ معنوی

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه هفته فرهنگی گرگان فرصتی مغتنم برای بازخوانی هویت تاریخی و معنوی این منطقه است، اظهار کرد: این هفته به تبیین نقش امام حسن عسکری (ع) در تاریخ اسلام، ارتقای نشاط اجتماعی، همبستگی دینی و تقویت هویت بومی گرگان کمک می‌کند.

وی در پایان از عموم مردم و مسئولان خواست تا با مشارکت در برنامه‌ها، ضمن گرامیداشت این روز تاریخی، در ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) سهیم باشند.